Tiago Nunes nega acerto com Corinthians e diz que saiu do Athletico por desafio

O técnico Tiago Nunes concedeu, nesta quarta-feira, a primeira entrevista coletiva após ser demitido do Athletico-PR e acertar verbalmente com o Corinthians. O futuro treinador do time paulista negou, porém, já ter um acerto com o time alvinegro, dizendo, no entanto, que seu empresário é quem está ouvindo propostas. Ele ainda assegurou que a saída do clube paranaense não se dá por questões financeiras, mas sim por um projeto.

"Financeiramente, não foi o ponto mais forte. Ano passado, tive quatro propostas e todas foram maiores que o Athletico me ofereceu neste momento. Não fiz contraproposta para o Athletico. Apenas perguntei qual a melhor proposta que eles poderiam fazer e ponto. Não acho que seria legal fazer leilão com o Athletico, pois o que me move é o desafio. Financeiramente, lógico, temos a oportunidade de melhorar a vida e isso dá tranquilidade para trabalhar, mas não foi o que me moveu", garantiu o treinador, que deu entrevista coletiva em um hotel em Curitiba.

Nos bastidores, a informação é que o treinador deverá receber algo em torno de R$ 750 mil, valor muito superior ao que o Athletico lhe ofereceu. Tiago Nunes assegurou que ainda não acertou com nenhum clube, mas admitiu que seu agente tem conversado com dirigentes e ouvido propostas e sondagens. "Não chegou proposta alguma para mim. Todas as especulações e contatos são com o meu agente. Eu não conversei com nenhum representantes de clube, por preocupação com a minha responsabilidade no Athletico", explicou.

Agora desempregado, o treinador pretende se reunir com representantes do Corinthians para firmar contrato e confirmar sua transferência. Ele descartou a possibilidade de assumir o clube ainda nesta temporada. Sua ideia é tirar os últimos dias do ano para descansar.

"Não vou trabalhar em nenhum clube em 2019, por respeito ao Athletico e também em respeito a qualquer instituição que eu vá trabalhar. Todo profissional, depois que passa muito tempo em um lugar, precisa de um período para descansar e desvincular do outro projeto."

O treinador preferiu não entrar em polêmica com a diretoria do Athletico. Na terça-feira, o clube divulgou uma nota criticando a sua saída e dando a entender que ele foi ingrato e desrespeitoso com o time paranaense. Tiago Nunes admitiu que existia desgaste com alguns dirigentes, até pelos dois anos e meio em que trabalhou no clube. Ele ainda desejava ficar até o término do Brasileirão, mas foi demitido pelo presidente Mario Celso Petraglia.

"Meu relacionamento com o Petraglia sempre foi de alto nível. Ele se mostrou insatisfeito, mas nunca teve desrespeito. Já o Paulo (André, ex-zagueiro e atual diretor de futebol do Athletico) sempre foi um atleta questionador, que tinha boas ideias para melhorar o futebol. Quando ele se tornou gestor, ele começou a perceber que as coisas não são tão simples. Minha relação com ele sempre foi franca e direta. Desejo o máximo de sucesso e que ele possa crescer e amadurecer como gestor", disse.

Embora tenha recebido outras propostas em um passado recente, Tiago Nunes deve mesmo assinar com o Corinthians nos próximos dias. O clube paulista já anunciou que Dyego Coelho é quem vai dirigir o time até o fim do Brasileirão.

Tiago Nunes tem 39 anos e deixa o Athletico com as conquistas do Paranaense de 2018 com os aspirantes, da Copa Sul-Americana de 2018, da Levain Cup de 2019 e da Copa do Brasil de 2019. Ele era o plano A do Corinthians após a demissão de Fábio Carille no último domingo.