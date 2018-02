Thompson brilha e Warriors bate o Spurs; Isaiah Thomas perde em estreia no Lakers

Liderado por uma boa atuação de Klay Thompson, o Golden State Warriors venceu o San Antonio Spurs por 122 a 105, em casa, em um dos jogos da rodada da noite deste sábado na NBA. O astro foi o cestinha do duelo, com 25 pontos, e exibiu ótimo aproveitamento nos arremessos para ajudar o líder da Conferência Oeste da liga de basquete dos Estados Unidos a emplacar a sua 43ª vitória em 56 partidas.

Com a mão calibrada, Thompson acertou dez de 14 arremessos de quadra e nada menos do que cinco de seis tentativas da linha dos três pontos nos 34 minutos em que esteve em quadra. Draymond Green, com um "double-double" de 17 pontos e 11 assistências, foi o outro principal destaque dos atuais campeões da NBA no duelo, no qual ele ajudou a sua equipe com outros oito rebotes.

Stephen Curry, por sua vez, colaborou com outros 17 pontos para os mandantes, enquanto Kevin Durant não estava inspirado na parte ofensiva e marcou apenas dez pontos.

Pelo lado do Spurs, LaMarcus Aldridge e Kyle Anderson fizeram 20 pontos cada um e os visitantes chegaram a terminar o primeiro período duelo vencendo por 37 a 27, mas o Warriors atropelou nos dois quartos seguintes do jogo e depois soube administrar a vantagem que conquistou para ganhar com tranquilidade.

Foi a 22ª derrota em 57 jogos nesta temporada do time de San Antonio, que ocupa a terceira posição da Conferência Oeste, cuja sétima colocação foi garantida pelo Denver Nuggets em outra partida da rodada deste sábado. Fora de casa, o time superou o Phoenix Suns por 123 a 113 e agora contabiliza 30 vitórias em 56 partidas.

Wilson Chandler e Will Barton marcaram 26 e 25 pontos, respectivamente, e foram os destaques ofensivos dos visitantes, enquanto TJ Warren foi o cestinha do duelo pelo Suns, com 31, mas não evitou a 39ª derrota em 57 jogos do time do Arizona, que amarga a penúltima posição do Oeste.

E quem fecha a zona de classificação aos playoffs desta conferência, em oitavo lugar, é o New Orleans Pelicans, que derrotou o Brooklyn Nets por 138 a 128, em Nova York, e agora acumula 29 vitórias em 55 partidas. E este duelo só foi ser decidido na prorrogação após empate por 116 a 116 no tempo normal.

Anthony Davis exibiu uma atuação espetacular pelos visitantes, com 44 pontos e 17 rebotes, enquanto o seu companheiro de equipe Rajon Rondo também brilhou com um "triple-double" de 25 pontos, 12 assistências e dez rebotes.

Assim, o Nets amargou em casa a sua 38ª derrota em 57 jogos e ocupa a antepenúltima posição da Conferência Oeste, na qual está à frente apenas de Orlando Magic e Atlanta Hawks, respectivos penúltimo colocado e lanterna da tabela.

ESTREIA COM DERROTA - A rodada da noite deste sábado na NBA também marcou a estreia de Isaiah Thomas pelo Los Angeles Lakers. Depois de ter sido trocado pelo Cleveland Cavaliers, o jogador marcou 22 pontos e pegou seis rebotes após sair do banco de reservas e atuar por 31 minutos, mas ele acabou derrotado junto com o time pelo Dallas Mavericks, por 130 a 123, fora de casa.

Com o triunfo, a equipe do Texas passou a contabilizar 18 vitórias em 56 jogos na 13ª e antepenúltima posição do Oeste, enquanto o Lakers vem pouco acima, em 11º, agora com 35 derrotas em 55 partidas.

O veterano alemão Dirk Nowitzki, de 39 anos, se destacou neste duelo pelo Mavericks ao somar 22 pontos em terminar como cestinha do time, que ainda contou com 21 pontos de Harrison Barnes e mais 19 do suplente Dwight Powell.

Confira os resultados da rodada da noite deste sábado:

Brooklyn Nets 128 x 138 New Orleans Pelicans

Orlando Magic 104 x 111 Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers 112 x 98 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 90 x 101 Washington Wizards

Dallas Mavericks 130 x 123 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 122 x 105 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 113 x 123 Denver Nuggets

Confira os jogos da rodada deste domingo:

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers x New York Knicks

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Utah Jazz