Thomaz Bellucci vira sobre norte-americano e avança à final do ATP 250 de Houston

A semana do brasileiro Thomaz Bellucci está sendo bem intensa e vitoriosa. Neste sábado, o tenista número 1 do Brasil e 65 do mundo conseguiu a classificação à final do ATP 250 de Houston, disputado em quadras de saibro nos Estados Unidos, ao derrotar de virada o norte-americano Ernesto Escobedo, de apenas 20 anos e 91.º do ranking, por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/4 e 6/2, em 1 hora e 55 minutos.

No último final de semana, Thomaz Bellucci estava no Equador e com duas vitórias ajudou o Brasil a se classificar aos playoffs do Grupo Mundial da Copa Davis. Viajou, então, aos Estados Unidos e fez neste sábado a sua quarta partida em quatro dias consecutivos, sendo que todos os triunfos foram por 2 sets a 1 com dois deles tendo de conseguir uma virada no placar.

Neste domingo, o último e decisivo duelo em Houston será contra outro tenista local. Na outra semifinal, o norte-americano Steve Johnson, número 29 do mundo, bateu de virada o compatriota Jack Sock, cabeça de chave 1 e 16.º colocado do ranking, por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, em 1 hora e 55 minutos.

Esta será a oitava decisão de ATP - a sétima em quadras de saibro - na carreira de Thomaz Bellucci, que já conquistou quatro títulos - todos de nível ATP 250. O último deles foi em Genebra, na Suíça, em 2015. Na história do tênis brasileiro, o paulista só está atrás de Gustavo Kuerten, com 20 taças em 29 finais, e de Luiz Mattar, com 7 em 11 decisões.

No circuito profissional, Thomaz Bellucci e Steve Johnson se enfrentaram apenas uma vez. Foi no Aberto da Austrália de 2016 e o norte-americano, que tem apenas um título na carreira - na grama de Nottingham, na Inglaterra -, levou a melhor em três sets diretos.

MARROCOS - Pelo segundo ano seguido, o croata Borna Coric disputará a final do ATP 250 de Marrakesh, disputado em quadras de saibro no Marrocos. Em uma reedição da semifinal da temporada passada, ele venceu o checo Jiri Vesely com um duplo 6/4, 1 hora e 22 minutos de disputa.

Esta será a terceira final de ATP para Borna Coric, que luta pelo primeiro troféu em torneios deste nível. Ele enfrentará o alemão Philipp Kohlschreiber, que marcou um duplo 6/2 no francês Benoit Paire. O veterano tenista da Alemanha, de 33 anos, levou a melhor nos dois duelos anteriores contra o croata e vai disputar a sua 16.ª final em busca do oitavo título na carreira.

