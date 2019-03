Thiem vence Raonic e faz final com Federer em Indian Wells

O austríaco Dominic Thiem será o adversário de Roger Federer na decisão do Masters 1000 de Indian Wells. Neste sábado, o número 8 do mundo avançou à final do torneio californiano, realizado em quadras duras, ao vencer o canadense Milos Raonic, o 14º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (3/7) e 6/4, em 2 horas e 31 minutos.

Foi a primeira vitória de Thiem em três duelos com Raonic. E lhe assegurou na decisão deste domingo contra Federer, que descansou neste sábado, pois o espanhol Rafael Nadal abandonou o evento em Indian Wells por causa de uma lesão no joelho. No retrospecto entre os finalistas, austríaco e suíço estão empatados em 2 a 2. E esta será a primeira final de Thiem em 2019, sendo que ele vai buscar o 12º título da sua carreira.

Thiem sofreu com o saque de Raonic, que disparou 17 aces em todo o duelo, sendo dez apenas no segundo set. Até por isso, as duas primeiras parciais não tiveram quebras de serviço, o que levou a definição delas para o tie-break. O austríaco se deu melhor na primeira e o canadense deu o troco na segunda, quando precisou salvar um break point no quarto game.

No terceiro set, Thiem converteu break point no quinto game, abrindo 4/2 na sequência. O austríaco teve o saque ameaçado no décimo game, mas conseguiu se safar para vencê-lo, fechar a parcial em 6/4 e o jogo em 2 a 1, se garantindo na decisão do Masters 1000 de Indian Wells.