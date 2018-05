Thiem vence Nadal em Madri e encerra série de 21 vitórias do espanhol no saibro

Líder do ranking da ATP, Rafael Nadal sofreu uma rara derrota nesta sexta-feira. O espanhol perdeu para o austríaco Dominic Thiem, o número sete do mundo, nas quartas de final do Masters 1000 de Madri por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em um revés que encerrou uma incrível sequência de 21 vitórias sem perder sets em partidas disputadas em quadras de saibro de Nadal.

O espanhol não perdia um set no saibro desde que caiu para Thiem um ano atrás nas quartas de final do Masters 1000 de Roma. Desde essa derrota, o espanhol vinha sendo impecável em sua superfície preferida. Durante esse período, entre outros feitos, ele ganhou Roland Garros no ano passado e mais recentemente faturou os 11º títulos do Masters 1000 de Montecarlo e do Torneio de Barcelona.

Mas Thiem acabou fazendo o que parecia impossível diante de Nadal, tirando a velocidade do jogo do espanhol. "É claro que estou decepcionado. Eu tentei lutar para reagir, mas não fui bom o suficiente e ele foi melhor", afirmou.

Thiem levou a melhor em longos ralis ao disparar precisos e cometeu poucos erros, impedindo que Nadal defendesse com êxito o seu título. Assim, o austríaco faturou a sua terceira vitória em nove duelos com o espanhol. Ela também se vingou da derrota para Nadal na final em Madri no ano passado.

"Vencer Rafa no saibro é uma das coisas mais difíceis de se fazer. É tão especial, incrível, em seu país e em sua sala de estar em Madri. Eu posso estar feliz. Foi uma partida incrível", disse Thiem, que agora nas semifinais vai enfrentar o sul-africano Kevin Anderson.

Agressivo no duelo com Nadal, Thiem abriu 5/3 no primeiro set, mas permitiu a reação do espanhol, que igualou o placar em 5/5. Mas o austríaco conseguiu nova quebra de saque para fechar a parcial em 7/5. No segundo set, Thiem converteu break point no terceiro game. Nadal lutou, chegou a igualar o placar em 3/3, mas cometeu muitos erros e acabou sendo batido por 6/3. "Para vencer Rafa no saibro você tem que ter um dia especial", celebrou Thiem.