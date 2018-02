Thiem vence esloveno e conquista segundo título em Buenos Aires

O austríaco Dominic Thiem confirmou o favoritismo e conquistou o seu segundo título do Torneio de Buenos Aires, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Neste domingo, o número 6 do mundo superou na decisão o esloveno Aljaz Bedene, o 51º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 30 minutos.

O duelo deste domingo foi o terceiro entre Thiem e Bedene, sendo que o austríaco venceu todos eles. E esse último triunfo lhe rendeu o nono título da sua carreira, sendo o segundo em Buenos Aires, onde havia sido campeão em 2016.

No confronto decisivo com Bedene, Thiem foi soberano. O austríaco até teve dois break points contra, mas se safou em ambos. Além disso, converteu três, sendo dois no primeiro set, para assegurar o seu triunfo.

Com isso, Thiem conquistou o título em Buenos Aires sem perder um set sequer, pois antes havia batido por 2 a 0 o francês Gael Monfils e os argentinos Guido Pella e Horacio Zeballos. Já Bedene, que havia passado por dois cabeças de chave na sua campanha na Argentina - Diego Schwartzman e Albert Ramos-Viñolas -, não conseguiu triunfar diante do primeiro pré-classificado.

Agora, então, Thiem viaja ao Brasil, onde vai defender o título do Rio Open de 2017, sendo que a sua estreia será contra o sérvio Dusan Lajovic. Bedene também jogará no Rio e enfrentará o austríaco Andreas Haider-Maurer nas primeira rodada do ATP 500 realizado em quadras de saibro.