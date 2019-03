Thiem supera Federer também no ranking; Kerber sobe para o 4º lugar

Após surpreender Roger Federer com uma grande performance na final do Masters 1000 de Indian Wells, o austríaco Dominic Thiem superou o suíço também no ranking. Na atualização desta segunda-feira, o campeão do tradicional torneio norte-americano subiu para o quarto posto e desbancou Federer para o quinto lugar. No feminino, a alemã Angelique Kerber subiu para a quarta posição, apesar do vice-campeonato.

Com uma de suas melhores performances da carreira, Thiem superou Federer de virada, por 2 sets a 1, no domingo. E, com os 1000 pontos somados no ranking, supera o suíço agora por uma diferença de 155 pontos. Federer defendeu o vice-campeonato do ano passado, mas pode perder mais posições, porque o japonês Kei Nishikori, em sexto, e o sul-africano Kevin Anderson, em sétimo, estão próximos.

Estas posições já poderão ser alteradas na próxima lista em razão da disputa do Masters de Miami, com início nesta quarta. Tanto Federer quanto Thiem perderam na estreia no ano passado. Assim, podem somar bons pontos na edição deste ano.

O austríaco de 25 anos igualou seu melhor ranking nesta segunda. O troféu em Indian Wells foi o maior de sua carreira, curiosamente sobre um piso que não costumava ter grandes resultados. Thiem é conhecido no circuito por ser um especialista em saibro. Não por acaso, é o atual vice-campeão de Roland Garros.

Em outra mudança dentro do Top 10, Nishikori e Anderson trocaram de posições e o argentino Juan Martín del Potro caiu três postos, para o oitavo lugar, após não competir em Indian Wells. Ele nem tentou defender o título, em razão de problemas físicos. As três primeiras posições seguem com o sérvio Novak Djokovic, o espanhol Rafael Nadal e o alemão Alexander Zverev.

Entre os brasileiros, quase todos subiram no lista desta segunda. Thiago Monteiro segue como o número 1 do País, agora em 117º, depois de ganhar três colocações. Rogério Dutra Silva sustentou a 152ª posição. Thomaz Bellucci galgou sete postos, Guilherme Clezar, três, e João Menezes, quatro.

FEMININO - O Top 10 da WTA contou com sete mudanças ao fim das disputas em Indian Wells, com destaque para a troca de posições entre a checa Petra Kvitova e a romena Simona Halep, que caiu para o terceiro posto.

A ucraniana Elina Svitolina subiu uma posição, para o quinto lugar. E a alemã Angelique Kerber galgou quatro colocações apesar do vice-campeonato no torneio americano. Ao mesmo tempo, a norte-americana Sloane Stephens e a checa Karolina Pliskova perderam duas colocações e a holandesa Kiki Bertens perdeu um posto.

Mas o grande destaque da atualização desta segunda é a canadense Bianca Andreescu, mesmo estando fora do Top 20. A surpreendente campeã de Indian Wells, de apenas 18 anos, deu um salto de 36 posições e aparece agora em 24º, sua melhor posição da carreira até agora.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia caiu uma colocação, para o 151º lugar. E Carolina Alves Meligeni perdeu duas posições. Já Luisa Stefani subiu 13 postos e agora é a 445ª colocada.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking masculino:

1.º - Novak Djokovic (SER), 10.990 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP), 8.725

3.º - Alexander Zverev (ALE), 6,630

4.º - Dominic Thiem (AUS), 4.755

5.º - Roger Federer (SUI), 4.600

6.º - Kei Nishikori (JAP), 4.235

7.º - Kevin Anderson (AFS), 4.115

8.º - Juan Martín del Potro (ARG), 3.585

9.º - John Isner (EUA), 3.485

10.º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 3.160

11.º - Marin Cilic (CRO), 3.095

12.º - Karen Khachanov (RUS), 2.845

13.º - Borna Coric (CRO), 2.345

14.º - Milos Raonic (CAN), 2.275

15.º - Daniil Medvedev (RUS), 2.230

16.º - Marco Cecchinato (ITA), 2.021

17.º - Fabio Fognini (ITA), 1.885

18.º - Gael Monfils (FRA), 1.875

19.º - Nikoloz Basilashvili (GEO), 1.865

20.º - David Goffin (BEL), 1.685

117.º - Thiago Monteiro (BRA), 497

152.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 364

225.º - Thomaz Bellucci (BRA), 223

256.º - Guilherme Clezar (BRA), 183

374.º - João Menezes (BRA), 48

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking feminino:

1.º - Naomi Osaka (JAP), 5.991 pontos

2.º - Petra Kvitova (RCH), 5.550

3.º - Simona Halep (ROM), 5.457

4.º - Angelique Kerber (ALE), 5.315

5.º - Elina Svitolina (UCR), 5.225

6.º - Sloane Stephens (EUA), 5.222

7.º - Karolina Pliskova (RCH), 5.145

8.º - Kiki Bertens (HOL), 4.995

9.º - Aryna Sabalenka (BIE), 3.620

10.º - Serena Williams (EUA), 3.406

11.º - Ashleigh Barty (AUS), 3.395

12.º - Anastasija Sevastova (LET), 3.270

13.º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.007

14.º - Elise Mertens (BEL), 2.800

15.º - Julia Görges (ALE), 2.780

16.º - Madison Keys (EUA), 2.726

17.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 2.635

18.º - Qiang Wang (CHI), 2.607

19.º - Anett Kontaveit (EST), 2.465

20.º - Belinda Bencic (SUI), 2.420

151.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 378

363.º - Carolina Alves Meligeni (BRA), 111

445.º - Luisa Stefani (BRA), 65

447.º - Gabriela Cé (BRA), 65