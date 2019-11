Thiem supera Federer em estreia no ATP Finals; Melo ganha na 1ª rodada das duplas

Nesta que foi a sua terceira vitória em três jogos com Roger Federer nesta temporada, o austríaco Dominic Thiem venceu o suíço por 2 sets a 0, com duplo 7/5, neste domingo, em Londres, no confronto que fechou a primeira rodada do Grupo Bjorn Borg do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Atual quinto colocado do ranking mundial, o jogador da Áustria já havia levado a melhor sobre o lendário rival nos Masters 1000 de Indian Wells e de Madri neste ano. E agora também passou a contabilizar cinco triunfos em sete duelos com o terceiro tenista do mundo no histórico de embates entre os dois no circuito profissional.

Derrotado com facilidade por Federer na edição passada do ATP Finals, também em duelo válido pela primeira fase da competição, Thiem desta vez teve o domínio sobre o adversário na maior parte do jogo. Ele aproveitou três de cinco chances de quebrar o saque do suíço, que converteu apenas um de quatro break points e assim acabou sendo batido em sets diretos após 1h40 de confronto.

Desta forma, Thiem largou na frente nesta chave do evento junto com o sérvio Novak Djokovic, atual vice-líder do ranking, que horas mais cedo estreou com uma arrasadora vitória por 6/2 e 6/1 sobre o italiano Matteo Berrettini.

DUPLAS - Em outro confronto da noite deste domingo (no horário local) em Londres, o brasileiro Marcelo Melo estreou com vitória no torneio de duplas do ATP Finals. Único representante do Brasil nesta edição do importante torneio, ele e o seu parceiro polonês Lukasz Kubot superaram o croata Ivan Dodig e o eslovaco Filip Polasek por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/5 no super tie-break.

Este duelo fechou a primeira rodada do Grupo Jonas Bjorkman, que horas mais cedo foi aberto com o sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus derrotando o norte-americano Rajeev Ram e o inglês Joe Salisbury por 6/3 e 6/4.

Nesta segunda-feira, na capital inglesa, serão realizadas as primeiras disputas do Grupo Andre Agassi do ATP Finals. No primeiro jogo do dia, marcado para começar às 11 horas (de Brasília), o russo Daniil Medvedev vai encarar o grego Stefanos Tsitsipas. Depois, às 17h, o espanhol Rafael Nadal, que defende a sua permanência na liderança do ranking mundial na competição, estreará contra o alemão Alexander Zverev, atual campeão do torneio.

Também ocorrerão nesta segunda-feira os primeiros jogos do Grupo Max Mirnyi da chave de duplas do evento. No primeiro destes duelos, a parceria alemã formada por Kevin Krawietz e Andreas Mies vai encarar o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau. Em seguida, os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah terão pela frente os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut.