Thiem sobe para sétimo lugar no ranking da ATP após conquistar título na Rússia

A ascensão de Dominic Thiem foi a principal novidade da atualização desta segunda-feira do ranking da ATP. O austríaco foi campeão no fim de semana do Torneio de São Petersburgo, um evento de nível ATP 250, e assim conseguiu ascender para a sétima posição na lista.

Thiem foi o único Top 10 do ranking a entrar em quadra na última semana em competições oficiais. E o austríaco aproveitou esse cenário para confirmar o seu favoritismo no evento russo, sendo campeão e chegando aos 3.825 pontos, na sétima colocação, deixando para trás o búlgaro Grigor Dimitrov, agora em oitavo lugar, com 3.755.

A lista continua sendo liderada pelo espanhol Rafael Nadal, com 8.760 pontos e pela 15ª semana consecutiva, mas com essa condição ameaçada após anunciar que não participará nas próximas semanas do Torneio de Pequim, um ATP 500, e do Masters 1000 de Xangai, eventos em que teria de defender 1.100 pontos.

O suíço Roger Federer está na segunda posição, com 6.900 pontos, enquanto o sérvio Novak Djokovic é o terceiro, com 6.445. E eles são seguidos pelo argentino Juan Martin del Potro, o quarto colocado, o alemão Alexander Zverev, em quinto, e o croata Marin Cilic, em sexto. E atrás de Thiem e Dimitrov estão o sul-africano Kevin Anderson, em nono lugar, e o norte-americano John Isner, na décima posição.

Campeão do Torneio de Metz, de nível ATP 250, o francês Gilles Simon entrou no Top 30 ao ganhar dez posições, assumindo o 29º lugar. Quem começa a recuperar terreno no ranking após sofrer com problemas físicos é Stan Wawrinka. O suíço foi semifinalista do Torneio de São Petersburgo na última semana, ascendeu 13 postos e se tornou o número 75 do mundo.

Entre os tenistas brasileiros, Thiago Monteiro está mais perto do Top 100. Semifinalista do Challenger de Biella, na Itália, ele ascendeu seis postos, para o 111º lugar. Está com 496 pontos, a 94 do centésimo colocado, o japonês Yuichi Sugita.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1.º - Rafael Nadal (ESP), 8.760 pontos

2.º - Roger Federer (SUI), 6.900

3.º - Novak Djokovic (SER), 6.445

4.º - Juan Martín Del Potro (ARG), 5.980

5.º - Alexander Zverev (ALE), 4.890

6.º - Marin Cilic (CRO), 4.715

7.º - Dominic Thiem (AUT), 3.825

8.º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.755

9.º - Kevin Anderson (AFS), 3.595

10.º - John Isner (EUA), 3.470

11.º - David Goffin (BEL), 3.435

12.º - Kei Nishikori (JAP), 2.520

13.º - Fabio Fognini (ITA), 2.120

14.º - Diego Schwartzman (ARG), 2.110

15.º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 1.962

16.º - Kyle Edmund (GBR), 1.855

17.º - Jack Sock (EUA), 1.850

18.º - Borna Coric (CRO), 1.825

19.º - Lucas Pouille (FRA), 1.825

20.º - Milos Raonic (CAN), 1.755

111.º - Thiago Monteiro (BRA), 496

150.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 390