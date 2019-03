Thiem bate Federer de virada e fatura seu 1º Masters 1000 em Indian Wells

O austríaco Dominic Thiem fez por merecer, neste domingo, a conquista do maior título da sua carreira. Na decisão do Masters 1000 de Indian Wells, o número 8 do mundo teve grande atuação e superou de virada o suíço Roger Federer, hoje o quarto colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/5, em 2 horas e 2 minutos, para assegurar o troféu do evento nos Estados Unidos.

Especialista em quadras de saibro, Thiem venceu o primeiro Masters 1000 da sua carreira logo em um torneio realizado no piso duro. E agora passa a acumular 12 troféus na sua carreira. Além disso, abriu vantagem de 3 a 2 no confronto direto com Federer.

O suíço buscava o 101º título da sua carreira, sendo o 28º Masters 1000 e o sexto em Indian Wells, o que seria um recorde. Mas perdeu a decisão do evento pelo segundo ano seguido, sendo que em 2018 o campeão foi o argentino Juan Martin del Potro.

Federer até iniciou bem na tentativa de alcançar o objetivo. O suíço abriu 3/0 no primeiro set, viu Thiem devolver a quebra de serviço, mas ainda converteu mais um break point para fechar a parcial em 6/3.

No segundo set, Federer desperdiçou dois break points no terceiro game. E isso custou caro, pois Thiem conseguiu quebra de serviço na sequência, depois abrindo 4/1. Assim, não teve problemas para devolver o placar de 6/3, forçando a realização de um set de desempate.

Federer voltou a ter a chance de abrir vantagem na terceira parcial, mas falhou em break point no oitavo game. E Thiem aproveitou novamente a sua chance, no 11º. Depois, confirmou o saque para celebrar a maior conquista da sua carreira, aos 25 anos, após perder as duas decisões anteriores de Masters 1000 que havia participado.