Thiem bate eslovaco em São Petersburgo e conquista 1º título em quadra coberta

O austríaco Dominic Thiem confirmou o seu favoritismo na partida contra o eslovaco Martin Klizan no Torneio de São Petersburgo, na Rússia, e conquistou neste domingo o seu primeiro título em quadra coberta. Thiem ignorou o retrospecto negativo de três derrotas para Klizan e atropelou o eslovaco por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 68 minutos.

Cabeça de chave nº 1 do torneio, Thiem alcançou sua 48ª vitória em 63 partidas na temporada e, com isso, vai subir da oitava para a sétima posição no ranking da ATP, a ser atualizado nesta segunda-feira. Ele vai superar o búlgaro Grigor Dimitrov.

Esse é o terceiro título de Thiem na temporada. Antes vencera em Buenos Aires e em Lyon, além de ter sido vice no Masters 1000 de Madri e também em Roland Garros, em sua primeira final de Grand Slam.

Na final deste domingo, Thiem concedeu poucas chances ao 65º do ranking. No primeiro set, o austríaco sequer teve o saque ameaçado. Só na segunda parcial precisou salvar dois break points. Ao mesmo tempo, impôs duas quebras ao adversário em cada uma das duas parciais do jogo, sacramentando a conquista.

Com o resultado, o vice-campeão de Roland Garros faturou seu 11º título de nível ATP na carreira e se manteve na zona de classificação para o ATP Finals, torneio que vai reunir os oito melhores da temporada em Londres, em novembro.