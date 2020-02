Thiago Wild bate argentino no Chile e vence a 1ª fora do País no circuito da ATP

O brasileiro Thiago Wild, de apenas 19 anos, começou com vitória a sua campanha no Torneio de Santiago, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Nesta segunda-feira, o número 182 do mundo e convidado da organização derrotou o argentino Facundo Bagnis, 131º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/1, em 1 hora e 46 minutos.

Wild teve um início praticamente perfeito na partida, vencendo o primeiro set rapidamente, mas oscilou no segundo, permitindo que Bagnis abrisse 3/0, encaminhando o triunfo. Só que aí o brasileiro se impôs na terceira parcial. Conseguiu quebras de serviço no quarto e sexto game, sustentou o seu saque e voltou a fazer 6/1, fechando o jogo em 2 a 1.

Esta foi a terceira vitória de Wild em eventos da ATP, mas a primeira fora do País - ele havia triunfado no ano passado no Brasil Open, em São Paulo, e na última semana no Rio Open.

Nas oitavas de final do Torneio de Santiago, Wild vai enfrentar o vencedor da partida entre os argentino Juan Londero (63º) e Federico Coria (104º). O brasileiro também está inscrito na chave de duplas e vai jogar ao lado do chileno Gonzalo Lama.

"São dois jogadores muito duros. Coria fez quartas no Rio de Janeiro, está muito bem, jogamos no ano passado. Londero está ali perto dos 50 do mundo. Espero jogar bem, será uma partida bem dura contra qualquer um", disse Wild.

Em outros jogos disputados nesta segunda-feira em Santiago, o boliviano Hugo Dellien e o espanhol Roberto Carballes Baena também triunfaram.

Na chave de simples, Thiago Monteiro estreará na terça-feira contra o argentino Leonardo Mayer. Ele vai jogar nas duplas com Fernando Romboli, sendo que outro brasileiro inscrito é Marcelo Demoliner, que tem o holandês Matwe Middelkoop como parceiro.