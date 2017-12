Thiago Silva sofre lesões e vira desfalque para o Paris Saint-Germain

Não bastassem as duas derrotas consecutivas e a pressão que volta a incomodá-lo no Paris Saint-Germain, o técnico Unai Emery terá mais um problema para lidar. O zagueiro Thiago Silva sofreu duas lesões na última terça-feira, diante do Bayern de Munique, e será desfalque por tempo indeterminado no time francês.

Nesta quinta-feira, o PSG anunciou que Thiago Silva sofreu uma lesão muscular na panturrilha e torceu o joelho esquerdo. O lance que causou os problemas aconteceu no segundo tempo diante do Bayern, em uma disputa com Lewandowski. O brasileiro precisou ser substituído por Kimpembe.

O departamento médico do PSG não determinou o tempo de afastamento para o jogador e explicou que ele precisará ser novamente avaliado na semana que vem. "O quadro do capitão do Paris Saint-Germain exige oito dias de tratamento antes de se especificar a duração da indisponibilidade", informou.

O certo é que Thiago Silva não estará em campo neste fim de semana. Depois de perder para o Bayern de Munique e para o Strasbourg, o Paris Saint-Germain tentará a recuperação diante do Lille, sábado, em casa, pelo Campeonato Francês.