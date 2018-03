Thiago Silva marca e PSG goleia lanterna após eliminação na Liga dos Campeões

No primeiro jogo após a eliminação para o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain goleou o Metz por 5 a 0 neste sábado, no Parque dos Príncipes, pela 29.ª rodada do Campeonato Francês, e se manteve com folga na liderança da competição, cada vez mais perto do título.

No mesmo palco da dura eliminação na Liga dos Campeões no meio de semana, o PSG não deu espaço para as lamentações e venceu o Metz com muita facilidade. O triunfo contou com o protagonismo do jovem Nkunku, que foi titular na vaga de Cavani e balançou a rede duas vezes. Meunier abriu o placar, Mbappé deixou o dele e o brasileiro Thiago Silva fez de cabeça seu primeiro gol na temporada para sacramentar o resultado.

Com o triunfo deste sábado, a equipe da capital francesa, líder com folga, chegou aos 77 pontos, mantendo a diferença de 14 para o vice-líder Monaco. Assim, conta os dias para levantar a taça do Campeonato Francês, que se tornou o principal objetivo do time nesta temporada após o fim do sonho de vencer a competição europeia.

O Metz, por outro lado, amarga a última posição com apenas 20 pontos somados e, faltando nove rodadas para o término do torneio, vê sua chance de permanecer na primeira divisão diminuir a cada jogo.

Como era esperado, o Paris Saint-Germain sobrou em campo e foi muito superior ao adversário, deixando claro o abismo técnico e financeiro que há entre as duas equipes. O domínio foi tão evidente que o primeiro gol saiu logo aos cinco minutos, em chute cruzado de Meunier.

Mesmo com o alto investimento em contratações no PSG, o grande destaque da partida foi o jovem Nkunku, de 20 anos, cria da base da equipe parisiense, que aterrorizou a defesa adversária ao lado do também garoto Timothy Weah, filho de George Weah, melhor do mundo em 1995 e atual presidente da Libéria. Nkunku marcou o segundo gol aos 20 minutos e ampliou oito minutos depois em chute colocado. Mbappé fez o quarto aos 45 minutos, o que fez com que o PSG resolvesse a partida ainda na primeira etapa.

Nos últimos 45 minutos, o time tirou o pé e a grande atração foi o gol de Thiago Silva, aos 36 minutos, que selou a goleada e deixou o brasileiro feliz por ter sido o primeiro gol dele na temporada.