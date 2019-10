Thiago Neves revela uso de remédio para dormir por causa da má fase do Cruzeiro

O meia Thiago Neves afirmou, nesta terça-feira, durante entrevista coletiva, que a má fase pela qual passa o Cruzeiro trata-se do momento mais difícil de sua carreira. O jogador, de 34 anos, revelou estar tomando remédio, também falou do frustrante empate com a Chapecoense na última rodada e sobre a saída conturbada do ex-técnico Rogério Ceni.

"O momento é difícil porque a forma como foi em Chapecó foi um baque para a gente, quando ele (o árbitro Caio Marques Vieira) validou o gol da Chape. Muitos viram a reação do Dedé. Não vou citar nomes, mas três ou quatro jogadores choraram no vestiário. O sentimento é este quando você não ganha", disse o jogador, referindo-se ao gol de Camilo para o time catarinense, aos 49 minutos do segundo tempo.

Um dos líderes do elenco cruzeirense, vencedor de quatro torneios nos últimos três anos, Thiago Neves afirmou que mudou seu comportamento. "Ultimamente, estou ficando mais quieto na concentração, no meu quarto, vendo vídeos do meu marcador. Agora, vendo vídeos de como o São Paulo (próximo rival) joga. É me concentrar no que eu tenho que fazer, no que o Abel está pedindo, no que os jogadores vão precisar dentro de campo. Estou sendo assim nas concentrações, tendo até que, algumas vezes, tomar remédio para dormir, para tentar relaxar e fazer um bom jogo."

O jogador afirmou que não se sente bem com as insinuações de que teria sido o responsável pela queda do técnico Rogério Ceni. "Dói, incomoda, porque muitas coisas que estou vendo, estão me culpando pela demissão do Rogério, e eu não fiz isso, não faço isso. Acho que ele mesmo cometeu os erros dele, eu cometi os meus, fui humilde, pedi desculpas para ele na sala dele. Muita coisa que eu leio, incomoda, principalmente do torcedor colocando a culpa em mim, ainda mais neste momento complicado que a gente vem passando. Queria até pedir para pararem porque a culpa não foi só minha, foi do Rogério também", ressaltou.

Os nove jogos sem vitória do Cruzeiro - um deles pela Copa do Brasil - fizeram até Thiago Neves mudar sua forma de conviver com os familiares. "Você não consegue dar uma risada, não consegue brincar com seu filho. É um sentimento muito ruim, no qual o que todo mundo faz no momento é chorar. Nunca passei por isso. Já tive momentos de muita pressão na minha carreira, mas o que estou passando agora, não. De chegar em casa e não ter vontade de fazer nada. De ficar pensando só no Cruzeiro, de olhar só a tabela e olhar o adversário que vai jogar."

Com 22 pontos na classificação do Brasileiro, o Cruzeiro precisa de pelo menos duas rodadas para deixar a zona de rebaixamento. O Ceará, primeiro time na zona da degola, tem 26 pontos. Depois do São Paulo, no Mineirão, nesta quarta-feira, às 21 horas, o Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians, sábado, em Itaquera.