Thiago Neves quer os três pontos na Venezuela para Cruzeiro ter melhor campanha

A classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores é pouco para Thiago Neves. O meia sonha com a melhor campanha na fase de grupos da principal competição sul-americana, que garantirá ao Cruzeiro vantagem de decidir os mata-matas da competição em casa. "Me preparei nas últimas duas semanas, não sei se para 90 minutos. Mas o tempo que eu ficar em campo, estou preparado. Agora na Libertadores voltando em um jogo fora de casa, importante para mim, importante para a tabela do Cruzeiro, para seguirmos atrás dessa melhor campanha. Vamos fazer nosso melhor para conseguirmos continuar nessa pegada", disse.

O Cruzeiro volta a jogar pela Libertadores nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), diante do Deportivo Lara, em Cabudare, na Venezuela, pela quinta rodada da fase de grupos. O campeão mineiro invicto lidera o Grupo B com 12 pontos, contra cinco dos próprios venezuelanos. Emelec (três) e Huracán (um) completam a chave.

Entre os outros sete líderes dos grupos da Libertadores, apenas os paraguaios Libertad e Cerro Porteño somam 12 pontos. Internacional e San Lorenzo têm 10, enquanto que Athletico-PR e Flamengo acumulam nove.

O time do técnico Mano Menezes ainda não perdeu na temporada. Foram 16 jogos pelo Campeonato Mineiro - 11 vitórias e cinco empates - e mais quatro pela Libertadores (só vitórias). "Temos vários jogadores que chegaram e estão conquistando seus espaços. E o time só melhora. A gente fica feliz porque cada jogador que entra, joga bem também e dá mais dor de cabeça para o treinador. Cada jogador está procurando seu espaço, mostrando que pode ser titular", destacou Thiago Neves, no clube desde 2017 e ganhador de quatro taças.

O time viajou no último domingo e na manhã desta segunda-feira o grupo de 22 atletas realizou o último treino antes do duelo contra os venezuelanos. Mano Menezes indicou a equipe que pode entrar em campo: Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Rafinha, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Fred.