Thiago Neves celebra 'melhor ano da carreira' e aconselha Diogo Barbosa a ficar

Destaque do Cruzeiro na vitória de domingo sobre o Fluminense, Thiago Neves não escondeu o sorriso na entrevista coletiva desta terça-feira. Em grande fase, o meia é o líder do time celeste em campo e terminará a temporada em alta com a conquista da Copa do Brasil e a vaga na Libertadores do ano que vem. Por isso, considerou 2017 o melhor ano de sua carreira.

"Acho que foi o melhor pela conquista que a gente teve - importantíssima para mim, para o Cruzeiro -, por ter sido a principal contratação do clube, uma responsabilidade enorme. Aí você chega e ganha um título tão importante como foi. Jogar quase 60 jogos também não é fácil para um jogador da minha posição, ainda mais com tantas competições. Considero a melhor (temporada) sim, por tudo o que eu fiz, desde o começo do ano, por ter jogado bem e pelos gols importantes", declarou.

A ótima temporada se reflete nos números, e Thiago Neves já tem 15 gols e 14 assistências em 2017. Está a cinco gols e uma assistência da meta traçada no início do ano e considerada bastante ousada na época. E para o ano que vem, o meia já repetiu o objetivo.

"A minha meta é essa, vai ser essa também no ano que vem. Já deixei bem claro que é muito difícil no meio de campo fazer 20 gols. Tem uns que até fazem, mas era a meta que eu tinha estipulado. Era o que eu queria, chegar próximo desses números. Então, estou feliz na vida", comentou.

A felicidade de Thiago Neves no Cruzeiro é tanta que ele não quer saber de mudanças para 2018. E, por isso, já aconselhou Diogo Barbosa a permanecer no clube. O lateral teria proposta do Palmeiras e estaria insatisfeito com a indefinição, mas o meia mostrou-se confiante em sua permanência.

"Eu não iria (para o Palmeiras), não sairia do Cruzeiro. A não ser que fosse uma coisa muito absurda, na qual o Cruzeiro não tivesse condições de comprar os direitos econômicos. Mas o conselho que daria a ele é ver bem o clube que ele está, a história do Cruzeiro, os jogadores e a amizade que a gente tem com ele aqui. O ano que vem é um ano de Libertadores, um ano importante para a gente", disse Thiago Neves.

Enquanto a situação não se define, os dois devem ser titulares no confronto desta quarta-feira diante do Avaí, no Mineirão. Nesta terça, Mano Menezes esboçou o Cruzeiro com: Fábio; Rafael Galhardo, Léo, Digão e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Romero, Rafinha, Robinho e Thiago Neves; Jonata.