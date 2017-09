Thiago Monteiro volta a perder de Sugita e está eliminado do Torneio de Chengdu

O brasileiro Thiago Monteiro voltou a sofrer uma derrota para Yuichi Sugita. Nesta quarta-feira, o número 126 do mundo foi eliminado na segunda rodada do Torneio de Chengdu, ATP chinês 250 disputado em quadras duras, ao ser batido pelo japonês por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 2 minutos.

Sugita e Monteiro haviam se encontrado há menos de duas semanas no confronto entre Japão e Brasil pelos playoffs do Grupo Mundial da Copa Davis, quando o número 43 do mundo também se deu melhor, vencendo por 3 a 0. Agora ele voltou a triunfar e se classificou às quartas de final do Torneio de Chengdu, fase em que terá pela frente o sérvio Dusan Lajovic (84º), que bateu o espanhol Albert Ramos (25º) por 6/2 e 6/3.

No duelo desta quarta, Sugita e Monteiro fizeram um confronto equilibrado no primeiro set, quando o japonês converteu o seu único break point para vencer por 6/4. Na segunda parcial, o brasileiro não conseguiu oferecer muita resistência. Monteiro nem ameaçou o saque de Sugita e ainda perdeu o seu três vezes, sendo superado por 6/1.

Em outras partidas disputadas nesta quarta-feira em Chengdu, o norte-americano Jared Donaldson e o usbeque Denis Istomin se garantiram nas quartas de final do evento chinês. Já o alemão Peter Gojowczyk avançou para a segunda rodada.

Pela chave de duplas, o brasileiro Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell superaram na estreia o georgiano Nikoloz Basilashvili e o usbeque Denis Istomin por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/6, em 1 hora e 14 minutos. Seus próximos rivais em Chengdu serão o chileno Julio Peralta e o também neozelandês Michael Venus.

