Thiago Monteiro vence belga de virada e encara Kevin Anderson na Índia

O brasileiro Thiago Monteiro conseguiu uma suada vitória na sua estreia na chave principal do Torneio de Pune, na Índia. Nesta terça-feira, o número 124 do mundo avançou ao superar o belga Ruben Bemelmans, o 117º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 7/6 (10/8), em 2 horas e 43 minutos.

No ATP 250 indiano, Monteiro estreou ainda no qualifying, tendo passado por duas tenistas da casa - Sriram Balaji e Prajenesh Gunneswaran - para garantir a sua vaga na chave principal. E agora o brasileiro passou às oitavas de final em Pune, fase em que terá pela frente o sul-africano Kevin Anderson, o número 14 do mundo.

Diante de Bemelmans, Monteiro fez um duelo muito equilibrado. Na primeira parcial, o brasileiro ficou perto de fechá-la ao conseguir quebra de serviço no nono game. Mas perdeu o seu saque na sequência e acabou sucumbindo no tie-break após ver o belga abrir 5/1.

Monteiro, porém, não se abalou e deu o troco no segundo set. O brasileiro conseguiu quebra de serviço no quarto game, fez 4/1 na sequência e fechou a parcial em 6/3, forçando a realização de um desempate. O terceiro set seguiu igual até o tie-break, quando Monteiro se deu melhor, garantindo a sua presença nas oitavas de final do Torneio de Pune.

Em outros jogos desta terça-feira da competição na Índia, o local Yuki Bhambri, o bielo-russo Ilya Ivashka, o holandês Robin Haase e o sérvio Laslo Djere triunfaram na estreia pelo ATP 250 disputado em quadras duras.