Thiago Monteiro perde e cai no qualifying do Torneio de Pune

O tenista brasileiro Thiago Monteiro não conseguiu manter o embalo, foi derrotado e eliminado na segunda rodada do qualifying do Torneio de Pune, de nível ATP 250, neste domingo. O francês Antoine Hoang, número 144 do ranking, precisou de 1h49min para vencer o brasileiro por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2.

Monteiro começou bem e levou o primeiro set em 31 minutos, só que não conseguiu manter o ritmo. Ele viu o rival francês empatar a partida em uma disputada segunda parcial, que durou 45 minutos, e depois acabou levando a virada ao perder também a terceira, na qual faturou somente dois games.

O brasileiro agora precisa contar com a sorte para entrar na chave como "lucky loser". Para isso, algum jogador inscrito na competição terá que desistir de última hora.

Devido ao seu bom desempenho no torneio na temporada passada, que acabou não se repetindo em 2018, Thiago Monteiro deve acabar perdendo alguns pontos no ranking. No começo do ano, o cearense chegou até as semifinais do ATP 250 de Quito e até às quartas de final do ATP 500 de Hamburgo, porém não alcançou bons resultados no segundo semestre e caiu consideravelmente no ranking.