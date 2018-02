Thiago Monteiro perde de dominicano e Brasil buscará vitória na Davis no 5º jogo

Thiago Monteiro decepcionou neste sábado ao ser derrotado por José Hernandez-Fernandez no quarto jogo da série melhor de cinco do confronto que o Brasil está travando com a República Dominicana, em Santo Domingo, pelo Zonal Americano I da Copa Davis. Assim, o País será obrigado a buscar o triunfo neste embate da competição ainda na noite deste sábado, quando João Pedro Sorgi enfrenta Roberto Cid no derradeiro duelo entre as nações.

Atuando no piso duro do Club Deportivo Naco, o tenista cearense não conseguiu fazer valer o seu ranking (117º) na ATP diante do atual 284º do mundo ao ser batido por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), em apenas 1h35min de partida.

Horas mais cedo, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner haviam colocado o Brasil em vantagem de 2 a 1 na série decisiva com os dominicanos ao vencerem com tranquilidade o duelo de duplas entre os países. Porém, Monteiro não aproveitou a oportunidade que teve para fechar o embate em 3 a 1 e fazer o País avançar à próxima fase do Zona Americano I da Davis.

Quem ganhar a partida entre Sorgi, atual 365º da ATP, e Cid, o 468º, vai classificar a sua nação para enfrentar a Colômbia na próxima fase da Davis, em abril, em confronto que valerá um lugar nos playoffs do Grupo Mundial da competição, que ocorrerão em setembro.

Uma derrota para os dominicanos obrigará o Brasil a ter de enfrentar Barbados em um confronto no qual estaria em jogo um possível rebaixamento para o Zonal Americano II, que é a terceira divisão da principal competição entre países do tênis masculino.