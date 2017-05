Thiago Monteiro leva virada de romeno e perde na estreia em Munique

O brasileiro Thiago Monteiro decepcionou no seu jogo de estreia no Torneio de Munique. Nesta terça-feira, o número 81 do mundo levou uma virada e foi eliminado na primeira rodada do ATP 250 alemão, disputado em quadras de saibro, ao perder para o romeno Marius Copil, o 109º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/4, em 1 hora e 58 minutos.

Monteiro até começou melhor a partida. O brasileiro teve nove break points no primeiro set, converteu dois deles e fechou a parcial em 6/4, ainda que tenha perdido o seu saque uma vez.

Nas duas parciais seguintes, porém, Monteiro não conseguiu ameaçar o saque do Copil. Já o romeno obteve uma quebra de serviço em cada parcial, vencendo ambas por 7/5 e 6/4, e assegurando a sua passagem às oitavas de final do Torneio de Munique. Agora, ele terá pela frente o espanhol Roberto Bautista Agut, o número 18 do mundo e segundo cabeça de chave do evento.

Também nesta terça-feira, o sul-coreano Hyeon Chung, o número 78 do mundo, derrotou o alemão Maximilian Marterer por 7/6, 4/6 e 6/3, e vai ser o rival de estreia do francês Gael Monfils em Munique. Já Jeremy Chardy, 71º colocado no ranking, bateu o eslovaco Jozef Kovalik por 6/2 e 6/4, e duelará nas oitavas de final com o alemão Alexander Zverev.

Se Thiago Monteiro foi eliminado na estreia, Thomaz Bellucci segue vivo no Torneio de Munique. Após derrotar o casaque Mikhail Kukushkin por 6/3 e 6/2 na sua estreia, o brasileiro vai duelar nas oitavas de final com o alemão Yannick Hanfmann. A partida está prevista para ser realizada na quarta-feira.

Veja Também

Comentários