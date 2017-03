Thiago Monteiro é eliminado pelo eslovaco Klizan na estreia em Indian Wells

O brasileiro Thiago Monteiro até fez jogo duro no fim da noite desta quinta-feira, mas não conseguiu ir além da primeira rodada no Masters 1000 de Indian Wells. Diante do eslovaco Martin Klizan, 66º colocado no ranking da ATP, o número 77 do mundo caiu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3.

Monteiro teve um início lento na partida, permitindo que Klizan conseguisse uma quebra de serviço no primeiro game, para logo na sequência abrir 2/0. Depois, o brasileiro equilibrou o jogo e converteu dois break points, no oitavo e décimo games, mas perdeu o seu saque no nono. Assim, a definição da parcial seguiu para o tie-break, quando o cearense até teve set point, mas acabou sendo batido por 6/3.

No segundo set, Monteiro colocou o saque de Klizan diversas vezes em pressão, mas desperdiçou seis break points. O eslovaco foi se mantendo vivo na parcial até o oitavo game, quando aproveitou a única chance que teve para quebrar o saque do brasileiro. Na sequência, precisou apenas confirmar o seu serviço para fazer 6/3, fechando o jogo em 2 sets a 0. Assim, avançou à segunda rodada em Indian Wells, fase em que terá pela frente o uruguaio Pablo Cuevas.

Se Monteiro foi eliminado nesta quinta, Thomaz Bellucci fará seu jogo de estreia nesta sexta. O brasileiro terá pela frente o francês Pierre-Hugues Herbet em duelo inédito no circuito mundial do tênis.

OUTROS JOGOS - O italiano Paolo Lorenzi será o adversário de estreia do suíço Stan Wawrinka após superar o holandês Robin Haase por 6/4 e 6/3. O checo Tomas Berdych terá pela frente o norte-americano Bjorn Fratangelo, que surpreendeu ao fazer duplo 6/2 no australiano Bernard Tomic. O russo Karen Khachanov bateu o espanhol Tommy Robredo por 6/1 e 7/5 e agora terá pela frente o belga David Goffin.

Ainda nesta quinta-feira, o casaque Mikhail Kukushkin, o alemão Peter Gojowczyk, o português João Souza, o barbadiano Darian King, o sérvio Dusan Lajovic e o francês Adrian Mannarino também avançaram na estreia no Masters 1000 de Indian Wells.

