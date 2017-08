Thiago Monteiro é eliminado na 1ª rodada em Kitzbühel por argentino

A sorte que rendeu a Thiago Monteiro uma vaga na chave principal do Torneio de Kitzbühel mesmo tendo sido derrotado na rodada final do qualifying não teve muita valia nesta terça-feira. Logo pela primeira rodada do ATP 250 austríaco, o número 110 do mundo foi eliminado ao perder para o argentino Renzo Olivo, o 118º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1 hora e 14 minutos.

Diante de Olivo, Monteiro teve um bom início de jogo e abriu 2/0 ao converter break point no segundo game, mas não sustentou o serviço na sequência, permitindo que Olivo igualasse o placar. E no 11º game o argentino conseguiu nova quebra de saque, fechando a parcial logo depois, em 7/5.

No segundo set, Monteiro foi facilmente dominado por Olivo, que nem teve o seu saque ameaçado. Já o argentino conseguiu quebras de serviço no primeiro e quinto games, fechando a parcial em 6/2 e o jogo em 2 a 0. Na segunda rodada, ele vai enfrentar o compatriota Horacio Zeballos, o algoz do brasileiro Rogério Dutra Silva, em partida também realizada nesta terça-feira.

O Brasil, porém, ainda tem um representante vivo na chave de simples de Kitzbühel: Thomaz Belllucci. Ele venceu na última segunda-feira o ucraniano Alexandr Dolgolpolov e agora vai duelar com o alemão Jan-Lennard Struff, o número 53 do mundo, que passou nesta terça pelo compatriota Tommy Haas por 6/3 e 7/6 (7/4).

Em outros jogos já encerrados nesta terça-feira no evento austríaco realizado em quadras de saibro, o checo Jiri Vesely e o alemão Philipp Kohlschreiber triunfaram na estreia e agora vão duelar por uma vaga nas quartas de final.

DUPLAS - Também nesta terça-feira, pela chave de duplas, Bellucci e André Sá perderam para o compatriota Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1 hora e 14 minutos.

Veja Também

Comentários