Thiago Monteiro avança em Auckland e Melo ganha na estreia em Adelaide

O brasileiro Thiago Monteiro - Foto: Divulgação

Embalado após "furar" o qualifying, o brasileiro Thiago Monteiro abriu com vitória a sua participação no Torneio de Auckland, ATP 250 preparatório para o Aberto da Austrália. Nesta segunda-feira, o número 87 do mundo avançou de fase ao derrotar o britânico Cameron Norrie, o 52º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2, em 1 hora e 32 minutos.

Monteiro teve um início ruim na partida, ficando em desvantagem de 2/0. Mas devolveu a quebra de serviço no oitavo game, se dando melhor no tie-break do primeiro set. Já a segunda parcial foi bem mais fácil. O brasileiro abriu 2/0, chegou a liderar o placar por 5/1 e fechou o set em 6/2.

O adversário de Monteiro nas oitavas de final vai ser o francês Benoit Paire, número 24 do mundo, que derrotou o italiano Jannik Sinner por 6/4, 2/6 e 6/4. No ano passado, eles se enfrentaram no Torneio de Pune, na Índia, com triunfo do tenista europeu.

Também nesta segunda-feira, o sueco Mikael Ymer, o norte-americano Tennys Sandgren, o francês Ugo Humbert e o polonês Hubert Hurkacz triunfaram em Auckland.

MELO GANHA EM ADELAIDE - O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estrearam com vitória na chave de duplas do Torneio de Adelaide, um ATP 250. Eles derrotaram o austríaco Olivier Marach e o sul-africano Raven Klaasen por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

O primeiro jogo de Melo na temporada durou 1 hora e 14 minutos, sendo que no set inicial, após a derrota no primeiro game, ganhou cinco seguidos, depois fechando a parcial em 6/2. No segundo, o brasileiro e Kubot chegaram a estar perdendo por 3/1, mas conseguiram a virada.

Nas quartas de final, Melo e Kubot vão encarar o argentino Maximo Gonzalez e o francês Fabrice Martin, que fizeram 6/4 e 6/3 nos australianos Alex Bolt e Alexei Popyrin.

O evento de duplas também conta com a presença do brasileiro Marcelo Demoliner, que atuará ao lado do holandês Matwe Middelkoop e vai encarar os britânicos Jamie Murray e Neal Skupski.

Pela chave de simples, o francês Jeremy Chardy, o sul-africano Lloyd Harris, o britânico Daniel Evans, o norte-americano Sam Querrey e o australiano James Duckworth triunfaram nesta segunda-feira pela primeira rodada.