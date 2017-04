Thiago Camilo vence 1ª prova do Velopark e Felipe Fraga fatura a 2ª na Stock Car

Thiago Camilo manteve a supremacia na primeira corrida da segunda etapa da Stock Car, disputada no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Depois de largar na pole position, o piloto da Ipiranga Racing manteve o bom desempenho e venceu neste domingo com relativa tranquilidade.

O triunfo, aliás, poderia ser ainda mais tranquilo, mas dois acidentes ocorridos na prova - o primeiro envolvendo Vitor Genz, Ricardo Zonta e Átila Abreu, e o segundo Cesar Ramos e Bia Figueiredo, que acabou punida por atitude antidesportiva - obrigaram a entrada do carro de segurança e embolaram a corrida.

Ainda assim, Camilo segurou a ponta e venceu com 1s529 de vantagem para Cacá Bueno, da Cimed Racing. Completou o pódio Ricardo Maurício, da Eurofarma RC, que chegou a apenas 2s090 do líder.

Vencedor da primeira etapa, por sua vez, Daniel Serra foi o quarto, seguido por Marcos Gomes e Max Wilson. Em seguida vieram Rubens Barrichello, Valdeno Brito, Gabriel Casagrande e Felipe Fraga, atual campeão, que fechou as dez primeiras colocações.

O posto conquistado por Fraga, aliás, foi importante para a segunda corrida. Como os dez primeiros colocados saem com a posição invertida, o piloto da Cimed Racing largou na pole, travou algumas boas disputas e venceu sua primeira corrida no ano.

Após disputarem a segunda posição até a volta final, Valdeno Brito levou a melhor sobre Marcos Gomes e ficou com o posto, deixando o adversário em terceiro. Logo atrás vieram Átila Abreu, Rubens Barrichello e Ricardo Zonta, respectivamente em quarto, quinto e sexto.

Embolando a disputa pelo campeonato, Daniel Serra foi o sétimo, Ricardo Maurício o oitavo e Thiago Camilo o nono. Gulherme Salas, por fim, fechou as dez primeiras colocações. A prova, contudo, foi marcada por um forte acidente provocado por Antonio Pizzonia. Atingido, Lucas Foresti precisou ser levado de maca ao hospital.

Com os resultados deste domingo, Daniel Serra e Thiago Camilo dividem a liderança da temporada, com 69 pontos. A próxima etapa da Stock Car será novamente disputada no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, no dia 21 de maio.

