Thiago Camilo supera Daniel Serra e larga na pole na corrida 500 da Stock Car

Thiago Camilo cravou a pole position para a corrida de número 500 da Stock Car, que inaugura a temporada de 40 anos da categoria. Sob chuva, o piloto da Ipiranga Racing fez a marca de 1min03s099 e superou o atual bicampeão Daniel Serra, da Eurofarma, por 0s294 para largar no primeiro lugar do grid na prova disputada no Velopark, em Nova Santa Rita (RS), neste domingo, às 11h. Rubens Barrichello, da Full Time Sports, completou o Top 3.

Seu companheiro Nelsinho Piquet fez o quarto tempo. O filho do tricampeão mundial da Fórmula 1 Nelson Piquet deixou a Fórmula E, na qual foi demitido pela equipe Jaguar, e agora está 100 na Stock Car em 2019. Ele foi o vencedor da temporada inicial da categoria de carros elétricos, na edição 2014/2015.

Campeão da categoria máxima do automobilismo brasileiro em 2015, Marcos Gomes fechou o grupo dos cinco primeiros com um carro da equipe KTF, novata no campeonato. O paulista deixou a Cimed Racing no fim do ano passado.

Mais rápido do primeiro treino livre na pista gaúcha, Átila Abreu, da Shell, sofreu forte acidente no Q2 (sessão que classifica os pilotos mais rápidos à disputa pelas posições mais avançadas no grid). O piloto teve um problema na suspensão traseira, perdendo o controle do carro e se chocando com força no muro. O sorocabano foi encaminhado ao hospital para uma ressonância magnética para avaliar as costas.

Gaetano di Mauro, da Shell, foi o sexto, seguido por Júlio Campos, da Prati-Donaduzzi. Outro ex-piloto da Fórmula 1, Ricardo Zonta, também da Shell, ficou com o oitavo posto. Pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno, da Cimed, largará em nono. Cesar Ramos, da Blau Motor Sports, fechou o Top 10.