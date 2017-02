Thiago Braz supera rival Lavillenie, mas leva só o bronze em metting na França

O brasileiro Thiago Braz, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, conquistou neste domingo o bronze no Meeting Indoor de Clermont-Ferrand, na França, com a marca de 5,71 metros. O canadense Shawnace Barber, campeão mundial há dois anos em Pequim, ficou com a medalha de ouro ao acertar um salto de 5,83m, na terceira tentativa, depois de passar 5,78m na primeira.

Barber foi o único atleta a superar o sarrafo acima dos 5,71m neste domingo. Todos os outros seis atletas estacionaram nesta altura e as colocações foram definidas pelos critérios de desempate.

Principal rival de Thiago Braz na final olímpica da prova, o francês Renaud Lavillenie ficou na quinta posição. Ele é recordista mundial indoor com a marca de 6,16m e foi o organizador do torneio em Clermont-Ferrand.

A medalha de prata foi para o polonês Piotr Lysek, que no sábado venceu o Meeting de Potsdam na Alemanha, com a melhor marca da temporada: 6,00m. Já o grego Konstadinos Felipídis, ouro no Mundial de Indoor de Sopot em 2015, na Polônia, foi o quarto colocado.

