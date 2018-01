Thiago Braz supera Lavilennie e fica com a prata em Berlim no 1º evento em 2018

O brasileiro Thiago Braz começou a temporada 2018 no salto com vara com um segundo lugar e superando o francês Renauld Lavillenie. Nesta sexta-feira, o campeão olímpico obteve a marca de 5,70 metros e faturou a medalha de prata no Meeting Internacional Indoor de Berlim, disputado na Mercedes-Benz Arena.

Thiago Braz acabou sendo superado pelo polonês Lisek Piotr, que levou a medalha de ouro com 5,83m, a segunda melhor marca da temporada, atrás do 5,86m conquistados por Lavillenie em outro evento. Em Berlim, porém, o francês não foi além dos 5,70m, sendo superado pelo brasileiro nos critérios de desempate.

A competição na Alemanha encerrou um longo período de inatividade de Thiago Braz, que não competis desde julho de 2017, quando se lesionou na etapa de Rabat, no Marrocos, da Diamond League. Nesta sexta, então, ele voltou a competir, passando a dos 5,45m, 5,60m e 5,70m logo na primeira tentativa. Nos 5,78m, porém, o brasileiro não teve sucesso nos seus três saltos.

A competição em Berlim foi mais um passo de Thiago Braz na preparação para o Mundial Indoor, que será disputado entre 1º e 4 de março em Birmingham, na Grã-Bretanha. Curiosamente, o campeão olímpico conseguiu exatamente o mesmo resultado que teve nesse evento em 2017, quando ficou em segundo lugar com os mesmos 5,70m desta sexta.

O brasileiro vem treinando desde 6 de janeiro em Pádua, na Itália. A sua próxima competição será em 3 de fevereiro, na cidade de Karlsruhe, também na Alemanha, na abertura do IAAF World Indoor Tour.