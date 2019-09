Thiago Braz e Augusto Dutra avançam à final do salto com vara no Mundial de Doha

O Brasil vai com força total para a final do salto com vara masculino do Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Doha, no Catar. Neste sábado, Thiago Braz, o atual campeão olímpico, e Augusto Dutra conseguiram a classificação entre os 12 melhores saltadores para a prova decisiva que será disputa na terça-feira, no estádio Khalifa.

Em sua melhor tentativa, Thiago Braz conseguiu a marca necessária de 5,75 metros. O medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 terá a chance de disputar a sua primeira final de Mundial na carreira. Já Augusto Dutra obteve o melhor salto em 5,70 metros e passou entre os quatro melhores sem contar os quatro primeiros colocados de cada um dos dois grupos das eliminatórias.

"Eu estou buscando agora estabilidade do meu salto. Mais do que hoje (sábado), estou seguro no meu salto. Tudo depende, tudo pode acontecer na final. Eu acredito que vai ser uma final bem legal", afirmou Thiago Braz, que terá, além de Augusto Dutra, outros fortes concorrentes ao título. São os casos do norte-americano Sam Kendricks, o francês Valentin Lavillenie, o polonês Piotr Lisek e o sueco Armand Duplantis.

A grande surpresa foi a eliminação de Renaud Lavillenie, irmão mais velho de Valentin e recordista mundial com 6,16 metros. Em seu sexto Mundial na carreira, segue sem o ouro - ganhou quatro bronzes e uma prata. No Rio-2016, foi o maior rival de Thiago Braz na luta pela medalha dourada.

MAIS FINAL - O Brasil também se classificou à final do revezamento 4x400 metros misto ao chegar em segundo lugar na segunda série semifinal, atrás apenas da Polônia. A equipe formada por Anderson Henriques, Tiffani Marinho, Geisa Coutinho e Lucas Carvalho cravou 3min16s12, novo recorde sul-americano. A final será realizada neste domingo.