Thiago Braz é 5º e Augusto Dutra fica em 10º no salto com vara no Mundial

Os representantes brasileiros ficaram longe do pódio na disputa do salto com vara no Mundial de Atletismo. Nesta terça-feira, o campeão olímpico Thiago Braz foi o quinto colocado na final da prova em Doha, enquanto Augusto Dutra ficou na décima posição. A medalha de ouro foi conquistado pelo norte-americano Sam Kendricks.

Braz falhou em suas três tentativas de superar o sarrafo em 5,80m, terminando a disputa com a marca de 5,70m. Já Dutra, o décimo entre os 12 classificados à final, conseguiu 5,55m. Após encerrar a sua participação, o campeão olímpico revelou ter sido atrapalhado por dores musculares.

"Acho que nessa temporada eu recuperei muitas coisas, principalmente a minha confiança nos meus saltos. Hoje, eu acredito que eu podia ter chance de medalha. Simplesmente, aconteceu esse problema comigo. Fiquei triste porque era uma vontade muito grande minha de ganhar uma medalha, mas agora tenho que pensar nas próximas", disse, em entrevista ao SporTV.

Kendricks assegurou a medalha de ouro e o bicampeonato mundial com 5,97m, mesma marca atingida pelo segundo colocado, o sueco Armand Duplantis, que perdeu por ter feito mais saltos. Já o polonês Piotr Lisek, com 5,87m, completou o pódio, tendo levado a medalha de bronze.

OUTROS RESULTADOS - Na final dos 200 metros rasos, o norte-americano Noah Lyles conquistou o título e confirmou o favoritismo ao completar a distância em 19s83. A prata ficou com o canadense Andre de Grasse, com 19s95, e o bronze foi assegurado pelo equatoriano Alex Quiñonez, com 19s98.

Os outros brasileiros que competiram nesta terça-feira no Mundial de Atletismo deixaram a disputa nas eliminatórias. Nos 400 metros rasos, Lucas Carvalho foi o 27º colocado com 46s01. Jessica Moreira, com 57s66, ficou em 34º nos 400m com barreiras. E Altobeli da Silva competiu e terminou em 21º na classificação geral dos 3000m com obstáculos com a marca de 8min25s34.