Thiago André fica em sétimo nos 1500 metros em etapa chinesa da Diamond League

O brasileiro Thiago do Rosário André fez neste sábado a sua melhor marca na temporada de 2018 e terminou em sétimo na prova dos 1500 metros na segunda etapa da Diamond League, disputada em Xangai, na China.

Único atleta não africano a ficar entre os oito primeiros colocados na prova, Thiago André marcou o tempo de 3min35s40, a sua melhor marca na temporada e a segunda na carreira, atrás apenas do 3min35s28 obtido no Meeting de Nijmegen, na Holanda, em 2017.

A primeira colocação na prova foi para o queniano Timothy Cheruiyot. Com o tempo de 3min31s48, ele venceu acirrada disputa contra o etíope Samuel Tefera, que terminou com 3min31s63. O marroquino Abdelaati Iguider marcou 3min32s72 e completou o pódio.

Já o britânico Reece Prescod surpreendeu nos 100 metros, deixou para trás o campeão mundial Justin Gatlin e ganhou a prova com o tempo de 10s04. Completaram o pódio os chineses Su Bingtian, com 10s05, e Xie Zhenye, com 10s17. Já o norte-americano fez apenas 10s20 e terminou em sétimo.

Campeão olímpico e mundial, por sua vez, o jamaicano Omar McLeod confirmou o favoritismo nos 110 metros com barreiras e venceu com o tempo de 13s16. O espanhol Orlando Ortega veio na sequência, com 13s17, e o russo Sergey Shubenkov completou o pódio ao marcar 13s27.

A terceira etapa da Diamond League será disputada no dia 26 de maio, em Eugene, nos Estados Unidos.