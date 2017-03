Thiago Alcântara brilha, Bayern bate Mönchengladbach e abre 13 pontos no topo

Com uma bela atuação do brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara, o Bayern de Munique venceu o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, e ampliou para 13 pontos a sua vantagem sobre o RB Leipzig na liderança disparada do Campeonato Alemão.

Cada vez mais perto de faturar novo título nacional, que seria o seu quinto consecutivo, o time bávaro agora contabiliza 62 pontos, contra 49 do vice-líder, que começou a competição de forma surpreendentemente arrasadora, mas depois perdeu o fôlego na luta pelo título, o que ficou claro no último sábado, quando a equipe foi derrotada por 3 a 0 pelo Werder Bremen, fora de casa.

Sem poder contar com Douglas Costa, que se lesionou em um treino durante a semana e também acabou cortado dos dois próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, o Bayern foi escalado por Carlo Ancelotti com o francês Ribéry formando um poderoso quarteto ofensivo com Müller, Lewandowski e Robben.

Entretanto, o time de Munique sofreu para achar o caminho do gol e foi ter a sua primeira grande chance de marcar aos 25 minutos, quando Ribéry roubou a bola de Jantschke, iniciou contra-ataque e tocou para Lewandowski. O polonês ficou frente a frente com Sommer, mas chutou em cima do goleiro.

Já aos 43 minutos, por meio de sua jogada mais característica, Robben fez um corte da direita para a esquerda e soltou a bomba para acertar o travessão. No rebote, Lewandowski cabeceou, mas voltou a parar em boa defesa de Sommer.

O único gol do jogo só foi sair mesmo na etapa final. E graças ao brilho de Thiago Alcântara, aos 17 minutos. O meio-campista, que já vinha exibindo boa atuação atuando como um segundo volante, desempenhando bom papel defensivo e dando bons passes para os jogadores de frente, deu uma linda assistência da esquerda para Müller, que recebeu a bola nas costas da zaga e, com tranquilidade, tocou para as redes na saída de Sommer.

Foi o 99º gol do Bayern nesta temporada europeia e o 61º neste Alemão. O centésimo gol do time bávaro na temporada, por sinal, tem grande chance de acontecer no próximo dia 1º de abril, quando a equipe enfrenta o Augsburg, em casa, pela 26ª rodada da competição nacional, que terá uma pausa mais longa agora por causa da disputa de rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Depois do gol, no decorrer na parte final do segundo tempo Ancelotti resolveu dar mais fôlego ao Bayern no ataque e na marcação ao tirar Ribéry, Xabi Alonso e Robben do time para as respectivas entradas de Coman, Kimmich e Renato Sanches. Em duas destas substituições, Ribéry e Robben não esconderam o descontentamento por estarem sendo sacados, embora o francês tenha depois cumprimentado o técnico italiano. Já o astro holandês chegou a chutar a grama, socar o ar e cumprimentou o comandante de maneira mais fria, mesmo tendo saído de campo aos 39 minutos.

Com essa nova formação, o Bayern chegou a passar um pouco de sufoco no fim do jogo para segurar o resultado e quase não mais ameaçou o gol dos donos da casa. Aos 30 minutos, Thorgan Hazard chegou a exigir boa defesa de Neuer em finalização de dentro da área. Já o meia brasileiro Raffael teve atuação apagada pelo Borussia e pouco conseguiu ajudar a sua equipe a criar jogadas ofensivas.

Assim, o jogo ficou mesmo no 1 a 0, resultado que fez o time de Mönchengladbach estacionar nos 32 pontos e cair para a décima posição do Alemão. A equipe foi ultrapassada pelo Schalke 04, que no outro jogo deste domingo pela competição, disputado horas mais cedo, derrotou o Mainz por 1 a 0, fora de casa, e chegou aos 33 pontos, assumindo a nona colocação. Já o time derrotado ficou um pouco mais atrás, em 12º lugar, com 29 pontos.

