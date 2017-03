Tevez marca de pênalti em sua estreia no Campeonato Chinês; Paulinho faz dois

Carlito Tevez já deixou a marca dele no Campeonato Chinês. Em sua segunda partida oficial pelo Shanghai Shenhua, neste domingo, o astro argentino fez de pênalti o segundo gol da vitória da sua equipe sobre o Jiangsu Suning, em Xangai, por 4 a 0. Ainda deu as assistências para os dois gols do colombiano Moreno. A equipe rival contou com o brasileiro Alex Teixeira, expulso no fim do segundo tempo.

A partida valeu pela primeira rodada do Chinês, que começou no sábado, mas Tevez já havia estreado pelo clube há um mês, numa frustrante derrota para o Queensland Roar, da Austrália, que deixou o Shanghai Shenhua fora da Liga dos Campeões da Ásia.

A rodada deste domingo no Campeonato Chinês contou com quatro jogos e apenas sete gols. Dois deles foram marcados por Paulinho, responsável pela vitória do Guangzhou Evergrande sobre o Beijing Guoan, por 2 a 1, em casa.

Atual campeão, o Evergrande de Felipão contou ainda com Alan e Ricardo Goulart, enquanto que, pelo Beijing, jogaram Renato Augusto e Ralf. O turco Yilmaz fez o gol do Guodan, que acabou derrotado quando tinha um jogador a menos.

Já a estreia de Hernanes pelo Hebei Fortune foi com um empate sem gols com o Henan Jianye, fora de casa. Além do ex-jogador da Juventus, o Heibei contou com Aloísio e Lavezzi no ataque. O argentino começa sua segunda temporada na China sem ainda ter feito gols.

Ao fim dos oito jogos da primeira rodada, 18 jogadores brasileiros entraram em campo. Como cada time pode jogar com apenas três estrangeiros, os atletas do Brasil ocuparam mais de um terço dessa cota de 48. E ainda marcaram sete gols.

Veja Também

Comentários