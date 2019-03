Termina hoje (28) o prazo para recurso sobre a pontuação do bolsa-atleta 2019

Nesta quinta-feira (28.3) termina o prazo para solicitação de recurso referente a pontuação dos candidatos ao bolsa-atleta 2019.

Campo Grande (MS) O Governo do Estado, por meio da Fundesporte, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) nº (9.868) na segunda-feira (25,3) a classificação por pontos dos atletas que concorrem ao benefício estadual.

A relação dos resultados do bolsa-atleta nas categorias estudantil, nacional e pódio complementar foram realizadas pelo Comitê Gestor do Bolsa-Atleta (Cogeb) que avaliou criteriosamente a pontuação dos desportistas inscritos no processo seletivo para concessão do benefício.

O interessado ainda pode recorrer da decisão conforme o edital, protocolando o pedido via correio ou comparecendo a Fundesporte até as 17h desta quinta-feira (horário local). O candidato será reavaliado e se houver algum equívoco na contagem dos pontos, o comitê fará uma nova publicação, com a pontuação final no DOE.

Após este processo, a próxima fase será a seleção por entrevista dos candidatos que obtiverem os maiores resultados.

Acompanhe no vídeo abaixo, mensagem do diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, sobre os recursos.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).