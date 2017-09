Terceira fase da Copa Assomasul será aberta dia 16 em Douradina

Durante arbitral ocorrido na terça-feira (5) na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, a organização da Copa Assomasul definiu as cidades-sedes e o sorteio dos jogos da terceira fase da competição, cujo início será no próximo dia 16 de setembro na cidade de Douradina, no sul do Estado.

O evento foi aberto pelo diretor-executivo da entidade, José Domingues Ramos (Zé Cabelo). Ele agradeceu aos municípios que foram sedes da competição até aqui, principalmente pelo atendimento dispensado aos participantes, aos patrocinadores, entre os quais o Governo do Estado, por meio da Fundesporte, Cassems, Confaz-M e Sanesul.

Nesta fase da competição, cada etapa terá 6 equipes na disputa por três vagas. No final das três etapas, uma equipe será classificada por índice técnico para se incorporar às 9 já classificadas.

No sorteio regionalizado pela organização e aceito pelos responsáveis das equipes, ficou definido na etapa de Douradina as seguintes equipes com os respectivos jogos:

1º jogo – Bela Vista X Paranhos

2º jogo – Antônio João X Porto Murtinho

3º jogo – Douradina X Perdedor do primeiro jogo

4º jogo – Jardim X Perdedor do segundo jogo

5º jogo - Vencedor do primeiro jogo X Douradina

6º jogo – Vencedor do jogo 2 X Jardim

A segunda etapa terá como sede a cidade de Sidrolândia no dia 23 de setembro, também com equipes e confrontos definidos.

1º jogo – Dois Irmãos do Buriti X Rochedo

2º jogo – Bandeirantes X Campo Grande

3º - jogo – Sidrolândia X Perdedor do primeiro jogo

4º - jogo – Ribas do Rio Pardo X Perdedor do segundo jogo

5º jogo – Vencedor do primeiro jogo X Sidrolândia

6º jogo – Vencedor do segundo jogo X Ribas do Rio Pardo

Já a terceira e última etapa dessa fase terá como sede a cidade de Itaquiraí, também no sul do Estado, no dia 30 de setembro.

1º jogo – Sete Quedas X Dourados

2º jogo – Batayporã X Juti

3º jogo – Itaquiraí X Perdedor do primeiro jogo

4º jogo – Maracaju X Perdedor do segundo jogo

5º jogo – Vencedor do primeiro jogo X Itaquiraí

6º jogo – Vencedor do segundo jogo X Maracaju

