Tênis de Mesa, Beach Tennis e Badminton acontecem neste sábado pelos Jogos Escolares

Neste sábado (9) mais de 200 jovens irão participar dos 34ª edição dos Jogos Escolares Campo-grandenses nas modalidades de Tênis de Mesa, Beach Tennis e Badminton em busca da classificação para as etapas estaduais. Este ano a competição conta com a participação de 3.766 atletas de 138 escolas e acontece de forma simultânea com Jogos Escolares Paralímpicos de Campo Grande.

A programação das modalidades individuais inicia nesta sexta-feira (8) com as atividades de Parabadminton a partir das 14 horas no ginásio da Unigran e continuam amanhã a partir das 8h com as partidas dos Jogos Escolares de Badminton.

No sábado (9) também tem jogos paralímpicos de Tênis de Mesa a partir das 8h na sede da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileiro no centro. Já a partir das 13h as competições acontecem com as equipes de Tênis de Mesa dos Jogos Escolares.

A quadra de areia da Praça Belmar Fidalgo abrigará os jovens na modalidade de Beach Tennis, uma das competições mais novas nos jogos escolares que acontecerá no sábado (9) a partir das 8h. Além de ter aumentado número de atletas, a Prefeitura também incluiu nas competições paralímpicas e cinco modalidades.

Sobre os Jogos

Ao todo, os jogos reúnem jovens de 11 a 16 anos e disputas em 21 modalidades sendo Atletismo, Badminton, Basquete 3×3, Ciclismo, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol, Beach Tennis e Voleibol nos Jogos Escolares, e as modalidades de Atletismo, Bocha, Parabadminton e Tênis de Mesa nos Jogos Paralímpicos.­­­