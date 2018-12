‘Templo do Esporte’, Guanandizão vai ficar novo em 2019

Guanandizão passará por reformas e valor aplicado pode chegar a R$ 2,3 milhões em MS - Fotos: Edemir Rodrigues

Dois mil e dezenove será o ano da entrega de uma obra emblemática: a reforma geral e adequação do Guanandizão. Prevista para o mês de agosto, a conclusão será um presente para a Capital, que completará 120 anos de emancipação.

Localizado na avenida Ernesto Geisel, na Vila Nhanhá, o ginásio poliesportivo Avelino dos Reis foi palco de eventos importantes como a partida Brasil x Portugal pela Liga Mundial de Vôlei, em 2004, e o show do cantor Roberto Carlos, em 2013 – o último evento realizado antes da interdição.

Será o fim de uma longa espera de cinco anos. O prédio estava interditado desde 2013 pelo Corpo de Bombeiros Militar por conta de falhas na estrutura hidráulica. Com a reforma, o governador Reinaldo Azambuja espera que o espaço volte a abrigar eventos da Seleção Brasileira de Vôlei, Copa Brasil de Futsal e jogos escolares e universitários, incentive o esporte e a cultura e fomente a economia regional.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, a revitalização traduz um grande anseio dos desportistas do Estado. “Após a inauguração e reabertura do Guanandizão, vários eventos tantos desportivos como culturais e religiosos poderão ser realizados no local, movimentando a cidade e consequentemente a economia”, diz.

Ele conta ainda que na reinauguração será realizado um jogo da Seleção Brasileira de Vôlei. “O Guanandizão é o templo do esporte em Mato Grosso do Sul. Com a reforma, as especificações do Corpo de Bombeiros Militar serão respeitadas e poderemos voltar a utilizar a estrutura para seu devido fim”.

Orçada inicialmente em R$ 2,387 milhões, a reforma e adequação foi licitada por R$ 1,881 milhão – uma economia superior a meio milhão de reais. A revitalização será total, incluindo a recuperação da parte hidráulica, parte elétrica, arquibancada, vestiários, alojamentos, banheiros, cobertura, pintura e reurbanização da área externa do complexo esportivo.

Entre as melhorias também estão adaptações para garantir acessibilidade e segurança. A obra, que terá início em janeiro, é uma parceria da Fundesporte com o município de Campo Grande e os recursos são do Governo do Estado. Inaugurado em 1984, o ginásio Guanandizão faz parte da história de Campo Grande. A capacidade do local é de 8.240 pessoas.