Técnico faz mistério, mas indica volta de meia ao Guarani em Cuiabá pela Série B

Com atividade na manhã desta quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani encerrou preparação para enfrentar o Cuiabá, na quinta, às 21h30, na Arena Pantanal, em duelo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Logo após o primeiro e único treinamento após derrota para o Botafogo-SP, a delegação do time de Campinas, antes mesmo do almoço, deixou o local com destino à capital mato-grossense.

Em entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini, como de costume, optou por não revelar a escalação, mas deu indícios de que o meio-campista Arthur Rezende, livre de suspensão, retorne ao time titular.

"A volta do Arthur é importante. Trata-se de um atleta inserido no processo e sabe do nosso padrão e da maneira de jogar. Em relação aos outros que vão compor o meio-campo, ainda não defini. É pensar com calma até amanhã", comentou o treinador.

Apesar do tropeço em Campinas, o Guarani fechou a 29ª rodada da Série B com a mesma distância de cinco pontos que já tinha em relação ao Vila Nova, primeiro integrante da zona de rebaixamento, e ainda em 13º lugar, fato comemorado pelo comandante interino.

"A rodada foi muito boa. Só não foi perfeita porque não conseguimos fazer os três pontos. No mais as coisas caminharam bem. Não só na rodada, mas o que a gente produziu, a pontuação, o número de vitórias, que nos permitiu um respiro. São cinco pontos e uma rodada a menos, o que dá tranquilidade maior para jogar as nove partidas restantes", celebrou.

Sem Deivid, Igor Henrique e Marquinhos, vetados pelo departamento médico, o Guarani visita o Cuiabá com a seguinte escalação: Kléver; Lenon, Luiz Gustavo, Diego Giaretta e Thallyson; Felipe Guedes, Ricardinho, Arthur Rezende e Lucas Crispim; Davó e Michel Douglas.