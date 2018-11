Técnico do Real diz que Santiago Bernabéu pode 'limpar a final da Libertadores'

A escolha do estádio Santiago Bernabéu, em Madri, poderá "limpar" a decisão da Copa Libertadores entre River Plate e Boca Juniors, no dia 9 de dezembro. Esta é a opinião de Santiago Solari, o técnico argentino do Real Madrid. "Sejamos otimistas. Se existe alguém que pode limpar esta final é Real Madrid e o Bernabéu."

Solari, que iniciou a carreira de jogador pelo River Plate em 1996, afirmou que este jogo lhe causou um sentimento duplo. "De um lado é uma honra para todos do Madrid, para nosso estádio, receber a final da Copa Libertadores, o clássico do futebol argentino, o duelo entre os maiores times de meu país no Bernabéu."

Ao mesmo tempo, o treinador não economizou críticas aos torcedores que causaram o adiamento do segundo jogo da final no Monumental de Nuñez. "Não podemos deixar de lembrar os motivos que fizeram trazer este jogo a um oceano de distância de Buenos Aires. É uma lástima, sobre tudo para as crianças. É uma pena que uma pequena parte de nossa sociedade esteja pronta a romper tudo e para que nada funcione", afirmou o técnico, que ratificou sua torcida pelo River na decisão.

"Lamentavelmente, para mim foi perdida a transcendência desta partida em meu coração. Perdi um pouco o interesse. É uma pena falar isso, mas é a verdade. Tomara que o Bernabéu tenha uma final digna, um jogo digno e que ganhe o melhor."

Solari pediu para que os torcedores argentinos que forem a Madri se comportem e afirmou que o Real Madrid e o estádio Santiago Bernabéu têm a melhor história para receber uma partida da grandeza de uma final de Libertadores pela primeira vez em outro continente.