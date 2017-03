Técnico do Palmeiras descarta descanso e promete titulares em clássico

A série de partidas do Palmeiras entre clássicos pelo Campeonato Paulista e compromissos pela Copa Libertadores não vai tirar os titulares do jogo de domingo, com o Santos, na Vila Belmiro. O técnico Eduardo Baptista garantiu nesta sexta-feira a presença da força máxima na partida, por se tratar de uma ocasião importante para confirmar a classificação antecipada à próxima fase do Paulistão e pela possibilidade de dar descanso ao elenco.

O treinador afirmou que, apesar de a equipe ter atuado na quarta-feira, contra o Jorge Wilstermann, pela Libertadores, a tendência é ter em campo uma formação parecida. "A ideia é ir com o time completo. Logo que vamos avaliar com o departamento médico e não vamos arriscar ninguém, temos um tempo hábil até o clássico para se recuperar e estamos prontos para o jogo de domingo", disse, em entrevista coletiva na tarde desta sexta.

A partida com o Santos é a última da série de quatro jogos complicados. A sequência iniciou com o Atlético Tucumán, na Argentina, pela Copa Libertadores, teve o clássico com o São Paulo no último sábado, a vitória sobre o Jorge Wilstermann e, por fim, terá no domingo o compromisso na Vila Belmiro. Depois dessas partidas, a equipe vai receber no Allianz Parque pelo Estadual o Mirassol e o Audax.

Baptista explicou a decisão de colocar os titulares mesmo durante essa dura sequência de partidas. "Temos o objetivo de chegar ao primeiro lugar geral do Estadual. Com tudo o que foi investido e o que foi feito, o objetivo é ser sempre o primeiro lugar, tanto na fase de classificação do Paulista como na fase de grupos da Libertadores. Foi traçado esse planejamento", afirmou. O Palmeiras atualmente tem 18 pontos, uma a menos do que o Corinthians, dono da melhor campanha.

Terminar a primeira fase como líder geral vai fazer o time decidir como mandante os confrontos da fase final. Para se garantir nas quartas de final com três rodadas de antecedência o Palmeiras precisa apenas ganhar do Santos. Antes do clássico, a equipe alviverde faz o último treino na Academia de Futebol, na manhã deste sábado.

