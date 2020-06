Técnico do Milan revela que Ibrahimovic está preparado para volta: 'É um leão'

De olho em uma vaga na próxima edição da Liga Europa, o Milan tem um compromisso importante contra o lanterna SPAL, nesta quarta-feira, em Ferrara, pela 29.ª rodada do Campeonato Italiano. Para esse jogo, o time rubro-negro pode ter a volta de seu craque, o centroavante sueco Zlatan Ibrahimovic, que se recuperou de uma lesão muscular sofrida no início deste mês e ainda não entrou em campo depois da retomada das competições após três meses de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o técnico Stefano Piolli, que concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira antes do último treinamento da equipe para a partida, Ibrahimovic tem treinado bem nos últimos dias e vai ser relacionado para a viagem. "Ibrahimovic está bem. Ele é um leão, está sempre com fome. Teve um grande desempenho no treinamento de ontem (segunda-feira) e me deu toda a certeza que está recuperado", disse.

O astro sueco se machucou no dia 25 de maio. O diagnóstico de uma lesão na panturrilha foi recebido com alívio no clube, pois inicialmente se temia uma ruptura no tendão de Aquiles. Aos 38 anos, Ibrahimovic voltou em janeiro ao Milan, clube onde já havia brilhado entre 2010 e 2012.

Com 42 pontos, o Milan ocupa a sétima colocação no Campeonato Italiano e hoje teria uma vaga na fase preliminar da Liga Europa. A diferença para Parma e Verona, seus concorrentes mais diretos neste momento, é de três pontos. Para a Roma, em quinto lugar e com classificação direta à fase de grupos, a desvantagem é de seis. O Napoli, em sexto com 45, já está assegurado na competição por ter conquistado o título da Copa da Itália.

"Nós ainda não estamos satisfeitos com nossa posição atual na tabela de classificação. Ganhamos duas seguidas e o objetivo é seguir nesta boa fase. Precisamos manter o foco para continuar vencendo. O jogo amanhã (quarta-feira) será difícil", afirmou Piolli.