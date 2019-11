Técnico do Guarani joga favoritismo do dérbi para a Ponte Preta

Thiago Carpini não ficou em cima do muro ao ser questionado sobre o dérbi 195, a ser disputado neste sábado, às 16h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O treinador do Guarani comparou os momentos de Guarani e Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro e cravou que a maior responsabilidade é do lado preto e branco de Campinas.

Enquanto o Guarani ocupa a 14º colocação, com 39 pontos, a Ponte Está em 11º lugar, com 43. "É um campeonato à parte e não há favorito. A Ponte tem melhor campanha, mas a gente vem em campanha de recuperação. A responsabilidade maior é lá", assegurou o treinador.

Após reapresentação com os reservas em campo na quarta, Carpini comandou um treinamento fechado à imprensa, no Brinco de Ouro, assim como será na sexta.

As principais dúvidas do técnico estão na defesa e no meio-campo. Com os retornos de Luiz Gustavo e Deivid, há possibilidade de Bruno Silva e Marcelo perderem espaço no time titular.