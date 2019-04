Técnico do Ceará trava negociação para Guarani se reforçar com Vitor Feijão

A mudança na comissão técnica do Ceará travou a negociação entre Guarani e Vitor Feijão. O atacante, até então fora dos planos do técnico Lisca, voltou a treinar com o restante do elenco e passou a ser avaliado por Enderson Moreira, que foi contratado na semana passada. Ele estava apalavrado com o time de Campinas e aguardava apenas a documentação para assinar contrato, mas agora depende da decisão do novo comandante.

Vitor Feijão foi contratado no início do ano depois de disputar a Série B de 2018 pelo Criciúma. Neste primeiro semestre, vestiu a camisa do Ceará em nove oportunidades, marcando dois gols. Ainda assim, perdeu espaço e entrou na lista de dispensáveis do clube. O Guarani, que passou por uma reformulação após o Campeonato Paulista, demonstrou interesse no atacante e estava apalavrado com o jogador, mas viu a negociação travar com a mudança de técnico.

Enderson estreou pelo Ceará no domingo, com a goleada por 4 a 0 sobre o CSA, no Castelão - Vitor Feijão não ficou nem no banco de reservas. O atacante está treinando com os companheiros e vai passar por uma avaliação do técnico. Ainda há a possibilidade do jogador não entrar nos planos e ser liberado para assinar com o Guarani - principalmente se Feijão demonstrar interesse em sair.

Formado nas categorias de base do Paraná, Vitor teve destaque com o time principal em 2017, com 24 jogos e três gols. Com apenas 22 anos, ele é uma opção de velocidade pelas pontas, mas também pode atuar como meia-atacante.

Após estrear com um empate sem gols diante do Figueirense, o Guarani busca a primeira vitória na Série B diante do Oeste, nesta quarta-feira, às 16h, na Arena Barueri.