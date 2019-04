Técnico do Ajax espera Juve com Ronaldo: 'Queremos nos medir contra os melhores'

O técnico do Ajax, Erik Ten Haag, afirmou nesta terça-feira que espera enfrentar a Juventus com o Cristiano Ronaldo em campo pelo time italiano no confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta, às 16 horas (de Brasília), em Amsterdã, na Holanda.

Embora o atacante português seja o grande trunfo da equipe adversária, o treinador enfatizou que é importante o time holandês provar a sua força atuando contra um rival que entre em campo contando com o seu maior astro. "Seria bom que Cristiano Ronaldo estivesse presente", disse o treinador, em entrevista coletiva, para depois justificar: "Queremos nos medir contra os melhores".

Ronaldo se tornou uma dúvida da Juventus para o duelo com o Ajax depois de ter se lesionado no último dia 25 de março, em jogo da seleção portuguesa pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, mas conseguiu se recuperar de um estiramento na coxa direita e foi relacionado pelo técnico Massimiliano Allegri para o jogo desta quarta.

E a presença do português na partida desta quarta-feira ganhou um peso ainda maior para a Juventus pelo fato de que o time viajou para a Holanda sem o meio-campista Emre Can e o zagueiro e capitão Giorgio Chiellini, ambos lesionados. Ten Haag, porém, minimizou o peso das baixas ao elogiar a qualidade do elenco da equipe italiana.

Ao comentar sobre a ausência do defensor, o treinador disse que "a Juventus vai sentir falta de sua experiência, mas, como todas as equipes de ponta na Europa, tem bons jogadores o suficiente para substituí-lo".

O Ajax chega confiante para enfrentar a Juventus, pois eliminou o atual tricampeão europeu, Real Madrid, de forma surpreendente nas oitavas de final, aplicando uma goleada por 4 a 1, na Espanha, no confronto de volta do mata-mata. "Realmente mostramos a todo o mundo o que podemos fazer. E com sorte mostraremos de novo contra a Juventus", projetou o meio-campista Frenkie de Jong, de apenas 21 anos, nesta terça-feira.