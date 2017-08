Técnico de goleiro do Santos estará em Campo Grande para avaliação de atletas

O Grêmio Santo Antônio promove nos dias 02 e 03 de setembro avaliação para atletas nascidos entre 2002 e 2003. O destaque desta peneirada é a presença do Técnico de goleiro Sub 20 do Santos Futebol Clube – Rogério Alves de Lima. O evento também contará com Celso Ponzio – gestor de carreira de atletas de futebol da empresa Idoloasis Futebol; Daniel Franklin – treinador das categorias de base do fluminense e o Diretor do Grêmio Santo Antônio, Fernando Caneppele. O objetivo dessa avaliação é revelar novos talentos para compor a equipe do G.S.A. e acontece durante quatro momentos que serão o individualmente com cada atleta, no sábado (02) de manhã das 09h às 11h no Poli Esportivo Dom Bosco, as 15h às 17h na Associação Médica e no Domingo (03) das 09h às 11h e das 15h às 17h no Poli Esportivo Dom Bosco. Os interessados devem se inscrever através do email gremiosantoantonio@hotmail.com e por telefone 3042-4498 até o dia 01 de setembro das 08 às 18 horas. A taxa é de R$ 80,00 e será utilizada para custear hidratação, camisetas, custo de campo e despesa de viagens dos treinadores.

Sobre o Grêmio Santo Antônio

O Grêmio Santo Antônio nasceu do amor do pai pelo seu filho, e o sonho deste filho em ser jogador de futebol. Em 2013 é aberto então o Grêmio Santo Antônio, um projeto de inclusão de jovens garotos por meio do futebol.

