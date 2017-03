Técnico da Itália descarta Balotelli e convoca goleiro de time da 2ª divisão

Ainda não foi desta vez que Mario Balotelli voltou a ser convocado para a seleção da Itália. O atacante foi descartado pelo técnico Gian Piero Ventura na lista divulgada neste sábado, para os jogos contra a Albânia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, e a Holanda, em amistoso.

Apesar da expectativa de Balotelli, atualmente defendendo o Nice, Ventura preferiu chamar o atual artilheiro do Campeonato Italiano, Andrea Belotti, que terá como rivais na briga pela vaga de titular Ciro Immobile, Manolo Gabbiadini e Eder, brasileiro naturalizado italiano.

As novidades do treinador se restringiram à defesa. Ele chamou pela primeira vez o zagueiro Leonardo Spinazzola, da Atalanta, o lateral-direito Danilo D'Ambrosio, da Inter de Milão, e o goleiro Alex Meret, que defendeu o modesto Spal, da segunda divisão italiana.

Os duelos marcados para os dias 24 e 28 deste mês também serão a chance da estreia do meia Roberto Gagliardini. O jogador da Inter de Milão já foi convocado anteriormente, mas ainda não teve a chance de entrar em campo pela seleção.

A Itália divide a liderança do Grupo G das Eliminatórias com a Espanha, ambos com 10 pontos. Os italianos vão enfrentar a Albânia em Palermo. O amistoso com os holandeses, no dia 28, está marcado para Amsterdã.

Confira a lista de convocados da seleção italiana:

Goleiros: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Spal);

Defensores: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Danilo D'Ambrosio (Inter de Milão), Mattia De Sciglio (Milan), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Torino);

Meio-campistas: Daniele De Rossi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter de Milão), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter de Milão);

Atacantes: Lorenzo Insigne (Napoli), Nicola Sansone (Villarreal), Andrea Belotti (Torino), Eder Martins (Inter de Milão), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).

