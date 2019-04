Técnico confirma Cristiano Ronaldo como titular da Juventus no jogo contra o Ajax

Em sua volta aos gramados após se recuperar de um estiramento na coxa direita, o astro português Cristiano Ronaldo será titular da Juventus na partida contra o Ajax, nesta quarta-feira, na Amsterdã Arena, em Amsterdã, na Holanda, pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. A confirmação foi dada nesta terça pelo técnico Massimiliano Allegri em entrevista coletiva no local do duelo.

"Cristiano treino bem com a equipe e estará à nossa disposição. A não ser que aconteça algo nesta noite ou amanhã (quarta-feira) pela manhã, ele será titular", afirmou Allegri. "Ele está como sempre, estamos contentes de tê-lo conosco de volta para amanhã (quarta-feira) porque é um jogador muito importante", completou o zagueiro Daniele Rugani.

O astro da equipe de Turim ficou de fora de três partidas pelo Campeonato Italiano - contra Empoli, Cagliari e Milan - após sofrer um estiramento na coxa direita durante a partida entre Portugal e Sérvia, no último dia 25, no estádio da Luz, em Lisboa, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020.

A expectativa para o seu retorno aos gramados era grande e o duelo diante do Ajax se tornou o grande objetivo da Juventus desde o início do tratamento no final do mês passado. Com a recuperação, Cristiano Ronaldo recupera o seu lugar entre os titulares na vaga do jovem Moise Kean.

O português foi vital para a classificação da Juventus na competição continental. Nas oitavas de final contra o Atlético de Madrid, a equipe de Turim perdeu por 2 a 0, em Madri. Na Itália, Cristiano Ronaldo teve uma atuação de gala e marcou os três gols da vitória por 3 a 0 que manteve a equipe viva na disputa pelo título.

Apesar de ter o retorno do craque português, Massimiliano Allegri não poderá contar com o volante turco Emre Can, que tem uma lesão no tornozelo. O zagueiro Chiellini também está fora e será substituído por Rugani. Quem volta é o atacante brasileiro Douglas Costa, recuperado de lesão. E poupado no final de semana, o argentino Paulo Dybala foi relacionado.

"Ter Douglas Costa de volta é importante. Dybala teve uma boa sessão de treinamento nesta manhã. Rugani vai jogar na zaga e essa é uma oportunidade importante para ele. Está feliz com isso", completou Allegri.