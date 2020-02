Talles Magno se lesiona na folga e precisará passar por cirurgia no Vasco

A folga de carnaval rendeu um importante desfalque para o Vasco visando a sequência da temporada 2020. Na noite desta segunda-feira, o clube comunicou que o atacante Talles Magno sofreu fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e precisará passar por cirurgia no pé esquerdo.

O problema foi detectado na reapresentação do elenco no CT do Almirante, nesta segunda. O Vasco ainda não definiu quando será realizada a cirurgia em Talles Magno e nem apresentou uma previsão sobre o período de afastamento do jogador.

"Talles Magno se reapresentou no CT do Almirante com dor e edema no pé esquerdo. Foi submetido a exames de imagem que constataram uma fratura no quinto metatarso. O atleta será submetido a procedimento cirúrgico, com data ainda a ser programada. Estamos todos na torcida para que você possa voltar aos gramados o quanto antes e exibir o seu futebol que tem encantado a toda torcida do Vasco e daqueles que amam o futebol", anunciou o Vasco através de nota oficial.

Com apenas 17 anos, Talles Magno tem status de titular, tendo disputado sete jogos, ainda que não tenha marcado gols nesta temporada pelo clube. Ele costuma compor o trio ofensivo vascaíno com Germán Cano e Marrony.

No ano passado, Talles Magno também sofreu com uma lesão grave. O atacante vascaíno se contundiu durante a campanha da conquista do Mundial Sub-17 pela seleção brasileira, em novembro. Assim, só voltou a atuar em 2020. Agora, voltará a desfalcar o clube cruzmaltino.