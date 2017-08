Takuma Sato faz a pole nas 500 Milhas de Pocono na Indy; Castroneves bate

O japonês Takuma Sato conquistou neste sábado a pole position para as 500 Milhas de Pocono da Fórmula Indy. Em suas duas voltas válidas no treino de classificação, o piloto da Andretti fez o tempo total de 1min21s9526 e assegurou a primeira posição do grid de largada.

Último a entrar na pista, Sato fez duas voltas sólidas e superou o francês Simon Pagenaud, da Penske, segundo com o tempo somado de 1min22s0437, e o norte-americano Charlie Kimball, terceiro com 1min22s0536.

Essa foi a segunda pole de Sato na temporada e a terceira de sua carreira. "Obviamente, os engenheiros e o pessoal da equipe fizeram um grande trabalho. Que grande conquista para a Andretti", comentou o japonês, que venceu também neste ano a tradicional prova das 500 Milhas de Indianápolis.

Os brasileiros, por sua vez, tiveram desempenhos opostos. Tony Kanaan, da Ganassi, foi o quarto com 1min22s1874, enquanto Helio Castroneves bateu, não completou as voltas e terminou sem tempo. Sairá, assim, apenas em 20º entre os 22 carros alinhados no grid.

Menos pior para o brasileiro que seu principal concorrente na disputa pelo título, o norte-americano Josef Newgarden, também não fez um bom treino e largará apenas em 14º. Castroneves é vice-líder do campeonato com 446 pontos, sete atrás de seu companheiro de equipe na Penske.

Completando as dez primeiras colocações no grid, vieram o australiano Will Power, em quinto, os norte-americanos Alexander Rossi e Graham Rahal, respectivamente em sexto e sétimo, o colombiano Gabby Chaves, em oitavo, o neozelandês Scott Dixon, em nono, e o britânico Max Chilton.

A largada das 500 Milhas de Pocono será neste domingo, às 15h30 (horário de Brasília).

